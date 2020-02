Boké :six morts et plusieurs blessés dans un accident de circulation à Dabis…

BOKE-Un grave accident de la circulation a fait six (6) morts et plusieurs blessés dans la nuit du lundi à mardi 18 février 2020, au PK 52 sur la route entre Kandjafara et Boké ville.

Le drame est survenu aux environs de 20heures lorsqu’un camion IVECO immatriculé RC 30/54R en provenance de la Guinée Bissau pour la commune urbaine de Boké s’est renversé à la rentrée de la commune rurale de Dabiss. Le mastodonte avait à son bord de la marchandise et des passagers.

Le bilan de l’accident est très lourd : six personnes sont mortes sur place tandis que six autres ont été gravement blessées.

La vétusté de la route et l’imprudence du chauffeur seraient à la base de cet accident mortel, estime le commandant de la compagnie de la sécurité routière de BOKE, YAGOUBA SOUMAH.

Après son constat et l’identification des victimes, les corps ont été mis à la disposition des parents pour leur inhumation.

Ces derniers temps, les accidents de circulation sont récurrents dans la préfecture de Boké. Le commandant de la compagnie de la sécurité routière exhorte les conducteurs au respect du code de la route et la prudence dans la circulation.

Depuis Boké, Oumar Sory Camara

Pour Africaguinee.com