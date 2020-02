Semi-marathon de Conakry : Total-Guinée annonce les couleurs de la 8ème édition …

CONAKRY- En collaboration avec ses partenaires, la société d’Hydrocarbures Total-Guinée, a organisé une Conférence de presse axée sur l’organisation de la 8ème Edition du semi-marathon de Conakry. C’était ce vendredi 14 février 2020. Cette rencontre a été mise à profit par le géant des Hydrocarbures Total-Guinée, pour dérouler le programme de ce rendez-vous sportif prévu le 12 Avril prochain dans la capitale guinéenne.

Contrairement à l’année dernière, l’édition de 2020 comptera 9 000 coureurs repartis sur les trois trajets habituels du 21, 12 et 5 km. Lancé en 2012 avec à peu près 350 participants, le semi-marathon de Conakry est devenu, selon le directeur général de Total-Guinée, un évènement majeur qui prend de l’ampleur chaque année. Pour Nicolas LISIECKI qui est à sa première participation en tant que directeur général de Total-Guinée, le semi-marathon est une belle histoire qui continue son chemin.

‘’ Je suis ravi est fier en ma qualité de directeur général de Total-Guinée de vous annoncer cette 8ème édition du semi-marathon de Conakry qui aura lieu le 12 Avril prochain. C’est une belle histoire qui continue son chemin. Je suis le quatrième Directeur Général de Total-Guinée à honorer cette tradition annuelle. Le premier a eu lieu en 2012 à l’occasion des 50 ans de Total-Guinée qui est présent dans ce pays depuis 1952. Cet évènement sportif doit amener les acteurs à se surpasser. Les visites médicales qui sont le sésame pour l’inscription sont aussi l’occasion pour les participants de bénéficier d’un bilan médical qui permet de dépister certaines pathologies. Les stations Total sont importantes dans cette organisation parce qu’elles font parties des points de ravitaillement. Tout cela, pour faire de cet évènement une fête hydratée. Pour ma part, je serais là pour au moins participer aux 5km’’, a annoncé le Directeur Général de Total-Guinée.

Annonçant l’arrivée de nouvelles entreprises dans l’organisation de cet évènement sportif annuel, Nicolas LISIECKI a félicité et remercié leurs partenaires pour l’accompagnement habituel.

‘’C’est un évènement majeur qui prend chaque année une ampleur et plus d’importance et qui accueille de nouveaux partenaires. Cette année, nous avons la chance en plus du parrainage du ministère des Sports, nous comptons quatre partenaires privés. Deux qu’on peut qualifier d’historique qui sont la BICIGUI et la SOBRAGUI et deux nouvelles sociétés que sont UMS (United Mining Supply) et la SMB (société minière de Boké) qui sont très enthousiastes à l’idée de nous rejoindre pour organiser cet évènement. Ces partenariats sont nécessaires car l’évènement grandit. En 2012 nous avons eu 350 coureurs pour la première édition, 8000 l’an dernier comme cela a été dit et nous visons toujours plus haut cette année avec 9000 participants. Ils se répartiront comme à l’accoutumée sur trois courses : il s’agit du semi-marathon qui est le 21 km et les deux autres qui sont le 12 km et le 05 km. En plus des participants, au moins 3000 personnes seront là pour encadrer la course, notamment la gendarmerie, la police, le personnel médical de la Croix rouge, la féderation, les bénévoles et le personnel des entreprises partenaires ’’, a déroulé Nicolas LISIECKI.

Ansmane SOUMAH, président de la Fédération Guinéenne d’Athlétisme, a de son côté rassuré les partenaires et sponsors du semi-marathon de l’engagement réel de sa fédération à faire de ce rendez-vous sportif une réussite.

‘’ Il est pour ma part au nom de notre fédération sportive de vous remercier. Ce soutien est sans faille depuis 8 années consécutives. J’espère que cela va continuer et je voudrais vous assurez en fin que toutes les dispositions sont prises par la Fédération Guinéenne d’Athlétisme pour la bonne réussite de cette compétition qui est désormais ouverte’’ a rassuré le président de la Fédération Guinéenne d’Athlétisme.

Les différents partenaires de ce semi-marathon de Conakry, comme à l’accoutumé ont exprimé toute leur fierté d’accompagner cet événement. C’est le cas de Dénis RUBRICE, Directeur Général de la BICIGUI. Selon lui, sa filiale bancaire est fière de participer aux côtés d’entreprises partenaires à cet événement qu’est le semi-marathon de Conakry.

‘’Certes, notre mission première c’est de financer l’économie. Ça, c’est notre vocation première, mais au-delà, on sent que nous avons également une responsabilité sociale. Nous pensons qu’avec les entreprises partenaires engagées, avec des clients qui partagent nos convictions, avec les 350 collaborateurs de la banque, nous avons la possibilité de faire bouger les choses et d’avoir un impact positif durable au niveau de la société. Nous sommes fiers depuis le début à associer notre image au semi-marathon de Conakry qui prend de l’ampleur’’, s’est réjoui le banquier.

Même son de cloche pour le Directeur Général de la SOBRAGUI qui n’a pas manqué d’exprimer toute sa satisfaction de prendre part à ce semi-marathon. ‘’La SOBRAGUI est une société responsable et guinéenne. Donc c’est une responsabilité sociale pour nous de participer à ce grand événement. Pour la SOBRAGUI, c’est important de participer à ce semi-marathon et lui donner une visibilité. C’est important pour le développement de notre marque de participer à ce grand événement’’ a souligné M. LECLOUX Guy.

Pour les nouveaux sponsors qui sont SMB et UMS, la fierté est grande. Selon Ismael DIAKITE, Haut représentant du Consortium SMB et porte-voix de l’UMS à cette conférence de presse, c’est avec un grand plaisir que le consortium SMB-UMS a accepté de s’associer à la 8ème édition du semi-marathon Total Guinée.

‘’ Ce n’est pas par hasard que nous avons accepté d’être un partenaire de choix de cet événement. Premièrement, au-delà de l’aspect sportif, il l’aspect santé, sécurité qui est logique de fond dans nos activités minières et surtout dans les filières logistiques. Nous tenons à la santé de nos employés, de nos partenaires de terrain à partir des communautés. Donc c’est avec un réel plaisir que nous rejoignons le club BICIGUI-SOBRAGUI-TOTAL et comptons y être et y rester’’ a lancé Ismael DIAKITE, Haut représentant du Consortium SMB.

Président de cette cérémonie de lancement, le Directeur national des Sports Lanciné Kabassan KEITA a indiqué que ce semi-marathon, est l'une des plus grandes fêtes sportives de la Guinée et un grand facteur de rapprochement des peuples.

‘’Depuis l’année dernière notre département accompagne le semi-marathon international. Nous l’avons rendu international en invitant des athlètes des pays étrangers et nous. Nous nous réjouissons aussi de la partie sécuritaire. Je voudrais informer les partenaires ici présents que le semi-marathon est l’un des évènements phares du ministère. En plus c’est un évènement qui nous donne des points à l’évaluation à la primature. Seul le semi-marathon permet la grande participation des élèves aux activités sportives. Donc, c’est par ça que nous gagnons des points à la primature’’ a rappelé le directeur national des Sports, avant de souhaiter la bienvenue au consortium à SMB et UMS dans le cercle des grands promoteurs de cet évènement sportif.

‘’ J’ose espérer que ce projet continuera à faire venir d’autres investisseurs. Au niveau du ministère des sports, je réaffirme et je rassure aussi les collègues ici présents que le département ne ménagera aucun effort pour la réussite de cette 8ème édition’’, a conclu Lanciné Kabassan KEITA.

A noter que cette conférence s’est terminée par un hommage rendu à feu Attephe CHALOUB, secrétaire général de la fédération guinéenne d’Athlétisme décédé le 04 Avril dernier et la projection d’un résumé de l’édition dernière fait par la RTG.

BAH Boubacar LOUDAH

Pour Africaguinee.com

Tél : (+224) 655 31 11 13