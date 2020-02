Numérique : découvrez le site officiel de Zeinab Camara, candidate à uninominal de Boffa

Appelée députée 2.0 pour sa proximité des jeunes via les réseaux sociaux, la marraine nationale veut de plus en plus renforcer ce lien. Après sa page Facebook officielle et son compte Twitter qui totalisent près de cent mille abonnés, le meilleur espoir féminin vient de lancer son site officiel.

Issue de la dernière technologie, cette nouvelle plateforme donne l'opportunité aux internautes de surfer à travers les 6 rubriques qui la composent :

• Une page d'accueil qui présente la candidate dès le premier contact.

• Zeinab Camara, la rubrique qui répond à la récurrente question sur le parcours de la candidate ;

• Programme qui dévoile ses projets ainsi que ses ambitions pour la Guinée en général, et la préfecture de Boffa en particulier ;

• Actualités qui met à la disposition des internautes, les dernières informations sur la marraine nationale

• Presse qui met en relief sa press book;

• Lois pour vulgariser les lois de la République et enfin ;

• La rubrique "Boffa" se veut un dépositaire des informations clefs sur le Rio Pongo à travers la promotion des contenus sur les richesses et les actions de développement engagées dans la localité.

• Contact pour joindre la candidate.

Avec le but de ramener le débat national à l'essentiel, cet espace numérique a également pour vocation d'instaurer une nouvelle culture démocratique en Guinée à travers les débats d'idées fondées sur l'essentiel.

En lançant ce site, la candidate du RPG ARC-EN-CIEL compte profiter des biens faits de l'internet pour vulgariser les textes de loi de la République ainsi que sensibiliser les jeunes sur l'utilisation optimale de ce bijou de notre siècle.

Decouvrez le site ici

zeinabcamara.com