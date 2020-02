Guinée: Comment le FNDC compte empêcher les élections du 1er mars ?

CONAKRY-Le Front National pour la Défense de la Constitution (FNDC) n’entend pas rester les "bras croisés" et observer le déroulement des scrutins du 1er mars prochain. Les opposants au projet de nouvelle Constitution disent avoir réunis tous les "moyens techniques, humains et même opérationnels" pour empêcher la tenue des élections législatives couplées au référendum constitutionnel.

« Des actions particulières sont prévues et toutes les dispositions sont déjà prises. A date tous les moyens techniques, humains et opérationnels sont réunis pour empêcher la tenue du scrutin le 1er mars. Peut-être que ça serait aussi une école pour beaucoup de pays en terme de boycott. Et ça ne sera pas un boycott où on sera à la maison et regarder le film. Beaucoup de pays occidentaux et africains prendront l’exemple sur la Guinée », a confié à Africaguinee.com un responsable du FNDC.

S’abstenant de donner des détails sur les stratégies mises en place, un autre leader du FRONT a averti que tout sera mis en œuvre pour « empêcher le coup d’Etat constitutionnel ».

Pendant ce temps, certains partis politiques sont sur le terrain depuis quelques jours pour sensibiliser les populations sur le boycott des législatives et du référendum le 1er mars prochain. Ils appellent ça « campagne de mobilisation contre l’organisation les élections législatives et le référendum ».

