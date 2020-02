Grève à Nzérékoré : les stations services fermées…

NZÉRÉKORÉ- C’est une grève qui paralyse les activités économiques de la région. Les stations services de la préfecture de Nzérékoré sont fermées depuis ce lundi 17 février 2020 pour cause de grève des gérants.

La crise de carburant qui secoue le Libéria voisin a eu un impact majeur sur l’approvisionnement de certaines stations. Les gérants des stations accusent des agents des forces de l’ordre d’avoir frauduleusement soustrait les quelques centaines de litres de carburant qui leur restaient.

« Ils sont venus prendre le carburant de nos clients depuis jeudi. Il y'a plus de 8 000 litres qu'ils ont avec eux au camp. Depuis là nous tentons de négocier, mais nous n’avons pas eu gain de cause. Nous avons d’ailleurs appris qu’ils ont commencé à se distribuer ce carburant alors que depuis plus de quatre jours nos clients attendent. Il y en a même qui dorment à la belle étoile ici dans l’espoir d’avoir quelques litres de carburant. C’est pourquoi nous avons décidé de déclencher une grève illimitée. Nous allons fermer jusqu’à ce qu’ils nous restituent notre carburant », a expliqué le gérant d’une station services de la place qui a voulu garder l’anonymat.

A rappeler que certains gérants avaient été interpellés pour vente illicite de carburant.

Nous y deviendrons !

Paul SAKOUVOGUI

Correspondant régional d’Africaguinee.com

A Nzérékoré