Dinguiraye : quand le maire de Diaféré rappelle l’histoire de la famille de Tibou Kamara…

DINGUIRAYE- Tibou Kamara poursuit sa tournée dans les différentes sous-préfectures de Dinguiraye. Ce samedi 15 février, le candidat uninominal du RPG Arc-en-ciel et sa suite étaient à Gagnakaly et à Diatiféré où le maire a fait un rappel d’une partie de l’histoire de la cité d’El hadj Oumar Tall.

« Les sages me chargent de dire au ministre que sa venue à Gagnakaly hier et à Diatiféré aujourd’hui, pour voir là où sont les familles de son père et de sa mère, nous réjouit. C’est d’ici que vient sa mère. Qui a engendré sa mère ? C’est Tibou Silaya, qui a régné à Sourou. Qui a engendré son père ? C’est Thierno Hassana Missira qui, à son tour, a régné à Missira», a rappelé maire de la localité.

Sous les applaudissements des populations qui s’étaient massivement mobilisées, le maire de Diatiféré a réitéré l’engagement des citoyens de sa localité à accompagner le Ministre d’Etat Tibou Kamara.

« Lorsque votre maman est issue d’un chef et que votre père aussi vient d’un chef, vous n’avez pas besoin d’aller voir les marabouts pour avoir la chefferie », a renchéri le maire.

Africaguinee.com