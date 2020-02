Guinée : les pharmaciens annoncent une grève…

CONAKRY- Alors que plusieurs centrales syndicales du pays ont signé cette semaine un préavis de grève, c’est une autre crise qui pointe à l’horizon dans le pays dirigé par Alpha Condé.

Le syndicat des pharmaciens et officines privées de Guinée entend déclencher une grève sur toute l’étendue du territoire national à partir de la semaine prochaine. L’annonce a été faite par Dr Manizé Kolié, le secrétaire général du syndicat des pharmaciens et officines privées de Guinée. Cette grève qui impactera sans nul doute tout le système de santé du pays fait suite à la « non prise en compte des revendications » des pharmaciens.

Dr Manizé Kolié et ses pairs dénoncent l’inertie des autorités du Ministère de la Santé face à l’existence du marché parallèle des médicaments malgré la mise en place d’une brigade Médicrime. Cette brigade dont le siège a été récemment inauguré à Conakry devrait entre autres lutter contre la vente illicite des médicaments.

Les pharmaciens réclament également la réduction du nombre de sociétés grossistes à trois.

Africaguinee.com