Labé : un incendie criminel perpétré à Kouroula ?

LABE- Le pire a été évité de justesse ce vendredi 14 février 2020 à Labé. Un véhicule a pris feu dans des conditions non encore élucidées à la station service de Kouroula, a appris Africaguinee.com à travers son correspondant local.

Selon nos informations, l’acte s’est passé aux environs de 23h. La station service a été sauvé de justesse, grâce notamment à l’assistance des jeunes du quartier.

« Franchement personne ne connait l'origine du feu. Si vous constatez il se fait tard déjà. Nous étions garés a côté avec nos motos taxis, après nous avons aperçu une forte lumière derrière, nous sommes venus voir et on a trouvé que c’est une voiture qui a pris feu. Nous avons éteint avec de l’eau et du sable. La voiture a été complètement calcinée. Heureusement la station n’a pas été touchée », a témoigné un conducteur de moto taxi.

Le vigile qui assure la sécurité des lieux dit également ne pas connaître l’origine du feu.

Pris de panique, certains citoyens sont venus récupérer leurs véhicules qui étaient garés à la station.

Alpha Ousmane Bah

Correspondant régional d’Africaguinee.com

A Labé

Tél. : (+224) 664 93 45 45