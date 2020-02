Meurtre du jeune Idraissa Barry : son frère indexe les « auteurs »…

CONAKRY- Qui a tiré sur le jeune Idrissa Barry ce jeudi 13 février 2020 à Wanindara ? Alors que la communauté internationale multiplie les condamnations face aux tueries en Guinée, le frère de la victime a pointé un doigt accusateur sur des éléments de la Brigade anti-criminalité (BAC) suite à la mort de Idrissa Barry.

« C'est aux environs de 19 heures que les enfants sont venus me dire qu'on a tiré sur Idrissa. Je suis allé là où il était au Carrefour marché, on a trouvé qu’Il est mort. On a tiré sur lui au niveau du nez et de la tête. On a ensuite pris le corps pour l’amener à la morgue d’Ignace Deen. On m'a dit que ce sont des agents de la BAC qui ont tiré sur lui. Je réclame justice et je vais porter plainte pour connaitre la vérité puisse que mon frère était en train de jouer au ballon. Tué un élève (…) », a souligné l’un des frères d’Idrissa Barry, ce jeune élève de 15 ans qui a été tué ce jeudi à Wanindara.

La mère de la victime est quant à elle inconsolable. Elle pleure la mort de son fils, « un être irremplaçable » à ses yeux.

« Où est Idrissa ? mon fils », sanglote encore Hawa Barry, la mère du jeune Idrissa.

A rappeler que le jeune Idrissa Barry a été tué en marge de la deuxième journée de manifestations appelées par le Front national pour la défense de la Constitution.

Bah Aissatou

Pour Africaguinee.com

Tél : (+224) 655 31 11 14