Mamou : des jeunes cagoulés dérobent plusieurs lots de cartes d’électeurs…

MAMOU- Des personnes cagoulées ont dérobé plusieurs cartes d’électeurs à Konkouré, dans la préfecture de Mamou, a appris Africaguinee.com à travers son correspondant régional.

Après avoir mis au respect la Présidente de la Commission électorale sous-préfectorale indépendante, ces individus non identifiés ont pris la poudre d’escampette en emportant avec eux plusieurs lots de cartes d’électeurs.

« Je n’ai pas pu les identifier. Ils étaient tous cagoulés. Ils m’ont menacé de mort et ont pris les cartes. C’est le sous préfet qui a appelé Mamou et de là-bas ils ont envoyé des gendarmes chez moi. Je suis là en garde à vue à la gendarmerie », a expliqué Mme Ramatoulaye Diallo, présidente de la commission et trésorière de la CESPI.

Le sous-préfet de Konkouré soupçonne Mme Ramatoulaye Diallo d’être complice des individus qui ont dérobé les cartes d’électeurs.

« Moussa Pita Bah, Sadio Diallo et un autre jeune sont venus sur moto à Tamagaly. Ils ont pris un lot de cartes pour se rendre à Tamba bété. Là aussi, ils ont retiré quelques planchettes. Pour la femme là, c’est elle même qui a remis les cartes aux jeunes. C’est pourquoi elle doit donner des explications devant les gendarmes. Elle est de la CESPI de Konkouré. On l’a pas trouvé à sa table de distribution. Elle s’est isolée avec les cartes. Plusieurs témoins ont confirmé cela. Elle a dit que les gens étaient cagoulés quand ils sont venus. Elle n’a pas pu les identifier. Pourtant à Tamagaly, c’est le président qui est là, qui a identifié les jeunes. C’est pourquoi, il n’a pas été inquiété. Les jeunes sont actuellement recherchés et ils viendront répondre et nous édifier plus dans cette affaire », a souligné Thierno Amadou Bah, sous préfet de Konkouré.

Dans la région de Mamou, les opérations de distribution des cartes d’électeurs connaissent de nombreux couacs. Plusieurs cas de doublons sont signalés. Certains citoyens se retrouvent d’ailleurs avec trois cartes d’électeurs.

« Il y a un monsieur ici qui est très âgé, il a trois cartes d’électeurs différentes pour différents bureaux de vote. Il peut voter au CAAF 1, au CAAF 2 et au lycée Poudrière. Et ce genre de cas il en existe plusieurs », a témoigné Mamadou Madjou Diallo.

A Porédaka, un journaliste d’Africaguinee.com a fait le même constat. Des citoyens se retrouvent parfois avec deux, voir même trois cartes d’électeurs.

Des petits malins aussi se donnent le loisir de retirer plusieurs cartes d’électeurs, y compris celles n’appartenant à aucun membre de leurs familles.

Habib Samaké

Correspondant régional

d’Africaguinee.com à Mamou