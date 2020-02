El hadj Mamadou Saliou Camara: "Le Président Alpha Condé nous a promis..."

CONAKRY- Les chefs religieux réussiront-ils à faire fléchir le Président Alpha Condé ? Alors que la Communauté internationale multiplie les appels au dialogue à l’endroit des acteurs politiques guinéens, les chefs religieux tentent une médiation de « dernière chance » entre le pouvoir et les opposants au projet de référendum constitutionnel.

Selon nos informations, une délégation des chefs religieux du pays doit rencontrer le Président Alpha Condé dans les prochains jours. El hadj Mamadou Saliou Camara, le Grand-imam de Conakry et ses pairs chefs religieux vont exposer au Chef de l’Etat leurs propositions de sortie de crise.

« Le Président nous a promis qu’il va nous rencontrer dès qu’il sera de retour à Conakry », a confié à Africaguinee.com El hadj Mamadou Saliou Camara.

Un seul point sera au menu des échanges entre les chefs religieux et le Président Alpha Condé. La situation socio-politique du pays marquée par des tensions sur la question du référendum et de la tenue des élections législatives le 1ermars prochain.

El hadj Mamadou Saliou Camara et ses pairs réussiront-ils à faire plier le locataire du Palais Sékoutoureya ? Cette hypothèse semble peu plausible d’autant plus que le Président Condé est resté pour l’instant sourd face à l’appel de la communauté internationale, notamment de la France et des Etats-Unis.

« Avant de rencontrer le Président nous allons nous concentrer parce qu'il faut être d’accord sur quelques points qu'on va lui exposer. Mais pour le moment nous ne sommes pas tombés d'accord sur ces points », a précisé le Grand-imam de Conakry.

Africaguinee.com