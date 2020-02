La révélation de Fassou Goumou : « Le président Alpha Condé m’a dit… »

NZEREKORE-De retour à N'zérékoré, Fassou Goumou l’ancien allié du RPG arc-en-ciel qui a récemment rejoint le FNDC, a dévoilé le contenu d’un entretien qu’il aurait eu avec le chef de l’Etat lors de son sulfureux séjour à Conakry.

Accusé d’avoir fait un sacrifice humain, Fassou Goumou qui avait été déféré à Conakry par les autorités locales a été libéré après avoir été entendu par la direction centrale de la police judiciaire. Après son retour tumultueux à N’Zérékoré, il a fait des confidences.

‘’Après mon audition, ils ont dit que j’allais passer la nuit en prison pour qu’il fasse le compte rendu au chef de l’Etat. Le chef de l’Etat leur a dit de me faire sortir de la prison sans aucune condition. Et de tout faire pour ne pas que je sois aperçu ni par un journaliste à plus forte raison par un avocat. Le lendemain, ils étaient embrouillés. Même quand je fais un petit mouvement, on me demande pardon reste tranquille. Ils ont même chassé des gens de la cours pour ne pas qu’un journaliste me voit. C’est ainsi qu'ils m’ont libéré en me disant vas, tu n’as rien », a confié Fassou Goumou lors de sa réception.

Il est aussi revenu sur un entretien qui aurait eu lieu entre lui et le chef de l’Etat par rapport à son arrestation. A ses dires, il était accusé d’un crime rituel après la découverte d’un corps sans vie d’un de ses employés dans sa cours.

‘’Quand j’ai été libéré, le chef de l’Etat m’a interpellé. Quand je suis allé, le président m’a dit ceci : On l'a informé que j’étais parti à Kpagalaye avec Cécé Gbocé, coordinateur de l’UFR à Nzérékoré et que le motif de votre déplacement était de faire un sacrifice humain comme tu l’as fais dans ta cour au nom de l’UFDG. J’ai dis au président, si on vous a dit que nous sommes allés faire un sacrifice, on devait vous dire alors le sacrifice de Sidya. Parce que les responsables locaux de l’UFDG sont là. S’il est vrai que nous devons faire un sacrifice humain pour l’UFDG, les responsables sont là, c’est avec eux qu'on devrait le faire, mais pas avec le coordinateur de l’UFR. J’ai dis au président est-ce-que je peux faire cela ? Il m’a dit non, ce n’est pas moi, ce sont vos parents de Nzérékoré qui l’ont dit. Il m’a ensuite dit que c’est lui qui a donné l’ordre de me libérer après qu’il se soit rendu compte que ce sont des fausses accusations qui étaient portées contre moi’’, a témoigné Fassou Goumou avant d’accuser les autorités locales de faire des jeux politiques à Nzérékoré.

Prenant la parole, le vice coordinateur du FNDC de Nzérékoré a révélé que les autorités locales ont établi une liste de personnes qui seraient dans leur viseur.

« N’acceptons pas qu’on nous trompe avec des billets de 20.000fg. Ils disent que Cécé Gbocé (coordinateur de l’UFR), Job Lucas (Coordinateur régional du FNDC) y compris moi qui parle, sommes sur une liste qu’ils ont et qu’ils continuent d’augmenter. Si aujourd’hui nous restons assis et qu’ils fassent du mal à ces gens, c’est notre tour qui arrivera aussi. Prochainement, celui qui fait des menaces contre un de nous, pliera bagage », a dit Cécé Théa, vice coordinateur du FNDC de Nzérékoré.

A Suivre…

SAKOUVOGUI Paul Foromo

Correspondant régional d’Africaguinee.com

A Nzérékoré

Tél: (00224) 628 80 17 43