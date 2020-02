La Fondation Tony Elumelu verse la première tranche de l'engagement de partenariat de 5 millions de dollars de la Banque africaine de développement.

Tony O. Elumelu, CON, a félicité la Banque africaine de développement (BAD) ainsi que le Président de la BAD, Akinwumi Adesina, pour leur engagement en faveur de l'entrepreneuriat africain, avec le décaissement de 2,5 millions de dollars de capital d'amorçage aux bénéficiaires parrainés par la BAD au programme d'entrepreneuriat TEF 2019. 2,5 millions de dollars ont été débloqués aujourd'hui, le reste devant être décaissé aux entrepreneurs au cours du premier trimestre de 2020.

L'engagement de la BAD fait suite au récent décaissement de 8,5 millions de dollars du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) à 2 648 entrepreneurs dans la région du Sahel et sur le plan global en Afrique, tout en accélérant davantage l'autonomisation économique agencée par la Fondation Tony Elumelu. En 2019, la Fondation a augmenté de manière significative, l'ampleur et la portée de son impact, avec le nombre de bénéficiaires de son programme phare d'entrepreneuriat passant de son engagement annuel de 1 000 à 5 150, en collaboration avec des partenaires internationaux et africains.

Avec son engagement à renforcer les petites et moyennes entreprises et à développer les jeunes entrepreneurs, la BAD rejoint la liste croissante des institutions internationales de développement bénéficiant du modèle unique d’identification, de formation, de mentorat et du financement des entrepreneurs et des start-ups en Afrique par la Fondation Tony Elumelu. Le partenariat fait preuve de la mise en œuvre des dix ans de la stratégie ‘Emplois pour les jeunes en Afrique’ de la BAD, lancée en 2016, pour soutenir la création de 25 millions d'emplois significatifs à travers le continent.

Le partenariat illustre la volonté de TEF du partage de son infrastructure et de son savoir-faire avec d'autres personnes ayant la même mission à autonomiser les jeunes entrepreneurs africains et l’objectif de TEF de la création des millions d’emplois, ainsi que des milliards de revenus, pour catalyser la croissance économique à travers le continent.

La Fondation reçoit actuellement des candidatures de la cohorte 2020 de son programme phare d'entrepreneuriat sur TEFConnect.com, le centre numérique de l’Afrique dédié aux entrepreneurs.