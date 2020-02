Elections législatives et consultation référendaire, la distribution des cartes d’électeurs commence ce lundi 10 février 2020 sur toute l’étendue du territoire 

CENI-Conakry, le 10 février 2020 : La Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) est heureuse de porter à la connaissance du corps électoral et de l’opinion publique que la distribution des cartes d’électeurs en vue des élections législatives et du scrutin référendaire du 01 mai 2020 démarre ce lundi 10 février 2020 sur toute l’étendue du territoire national et à l’extérieur dans les ambassades et consulats de Guinée.

Le travail préalable de formation des membres des commissions de distribution des cartes d’électeurs est achevé. Ces commissions ont pour rôle de remettre à chaque ayant droit sa carte d’électeur reproduisant les mentions de la liste électorale et la localisation précise de son bureau de vote où il exercera son droit de vote.

Il faut rappeler que la carte d’électeur est strictement individuelle et ne peut faire l’objet de transfert ou de cession. La commission en charge de la distribution est composée de:

- Un représentant du démembrement de la CENI qui en assure la présidence

- Un vice-président désigné par l’administration locale (district ou quartier)

- Un représentant du chef secteur, qui assure le secrétariat

- Un représentant de la société civile locale agréée.

Les cartes qui n’auront pas été retirées par les électeurs jusqu’à la fin du scrutin seront conservées sous scellé par les démembrements.

« Une campagne dynamique est en cours dans les circonscriptions électorales pour vulgariser les conditions de retrait et mobiliser les électeurs»

En vue d’accompagner le citoyen électeur dans le retrait de sa carte d’électeur, la CENI a lancé des activités d’information, de communication et de sensibilisation dans toutes les circonscriptions électorales. Ces activités visent notamment à vulgariser les conditions de retrait de la carte d’électeur et le bon usage qu’il faut en faire.

Il importe de préciser :

- Primo : sont disponibles les cartes des électeurs enrôlés lors de la dernière opération de révision

- Secundo : les électeurs existant dans la base de données suite aux précédentes opérations de révision et qui ne sont pas passés devant les kits d’enrôlement recevront eux aussi leur cartes d’électeurs.

- Tertio : les pertinentes recommandations du rapport d’audit du fichier électoral biométrique guinéen de septembre 2018 (recommandation n°1) relatives au dédoublonnage, à l’extraction des présumés mineurs et à la radiation des personnes décédées sont observées.

Par ailleurs, pour compenser la réduction du délai de distribution des cartes d’électeurs, la CENI a démultiplié le nombre de commission de distribution passé de 2000 à environ 4000.

Elle a aussi et surtout initié une stratégie de sécurisation desdites opérations de distribution.

Enfin, la CENI va concevoir dès à présent une chronique quotidienne des opérations électorales dont l’objectif sera de présenter les grands chiffres des scrutins ; de répertorier toutes les opérations et activités liées aux élections ; d’expliquer le contenu de chaque opérations ; de rappeler les droits des candidats et partis politiques ; la composition paritaires des commissions.