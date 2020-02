N’Zérékoré : une femme et ses enfants périssent dans un incendie…

NZEREKORE-Un incendie a fait trois morts dans la nuit du samedi à dimanche 09 février 2020, dans la commune urbaine de Nzérékoré. Le drame s'est produit au quartier Bellevue dans la commune urbaine de Nzérékoré.

Natenin Konaté et ses deux enfants dont l'un âgé de 4 ans et l'autre un bébé de 4 mois ont péri dans cet incendie dont l'origine n'est pas encore connue. L'un des voisins des victimes revient sur les circonstances du drame.

" Hier on n'avait pas eu de courant. Donc nous nous sommes servis de notre groupe électrogène pour regarder un peu de films. Nous avons éteint le groupe à 23h pour nous coucher. 30mn après, il y'a une odeur qui a commencé à sentir. Ma femme m'a alerté. Nous avons cherché l'origine du feu en vain. Comme l'odeur persistait, je suis sorti voir dehors. Hélas c'est la flamme que j'ai vue de l'autre côté de la concession. Il y avait une femme qui est logée avec ses deux enfants. Nous avons tout fait pour qu'ils sortent en vain. Comme il y avait trois motos dans la cours, l'essence a de plus causé la gravité du drame. Donc la femme et ses deux enfants ont perdu la vie dans l'incendie", nous a confié Hervé Messan, un ivoirien qui habite dans la cours où l'incendie s'est produit.

Tout le bâtiment et son contenu sont partis en fumée. Seules deux familles sont sorties et ont pu se sauver du drame apprend-on. « Même nos téléphones sont restés dedans. Nous sommes sortis nus comme on était au lit. Les femmes en pagne et nous autres en caleçon. Il y a mon frère qui est logé avec sa famille de l'autre côté, eux ils ont pu se sauver. Malheureusement la femme c'est le contraire. Au-delà de ça, nous avons tenté de joindre les sapeurs pompiers en vain. Il a fallut l'intervention des voisins pour empêcher le feu de se propager », a-t-il ajouté.

Paul SAKOUVOGUI

Pour Africaguinée.com