Cinéma: Sortie de "Safiatou", un film axé sur l’éducation de la jeune fille guinéenne

CONAKRY- La structure cinématographique, "Lagui Plus" vient de réaliser un film intitulé ‘’Safiatou’’.

Axée sur l’éducation des jeunes filles, la réalisation de cette œuvre cinématographique est partie du constat selon lequel, les parents ignorent l’apparition de nouvelles formes de travers sociaux. Tels que l’homosexualité et la prostitution.

Selon son réalisateur, le film « Safiatou » essaie de faire comprendre aux parents et aux jeunes filles, les conséquences néfastes de la "prostitution" et de "l’homosexualité".

« Aujourd’hui, les enfants qui ont reçu une éducation au village, celle-ci ne leur sert plus. Il y en a de ces parents auxquels on a demandé s’ils sont au courant de l’existence de la prostitution ou de l’homosexualité à l’intérieur du pays ou bien ici dans la capitale, mais ils disent non, ils ne le savent pas. Ils pensent que ça n’existe pas alors que ça existe. Donc l’objectif de ce film c’est de dénoncer cet acte et orienter la nouvelle génération », a déclaré Bobo Diallo.

Le comédien Mamadou Thug a félicité "Lagui Plus" pour la production de ce film professionnel qui selon lui, valorise la culture guinéenne et pastorale. Il invite le gouvernement guinéen à s’investir davantage dans cet art qui amène la jeunesse à connaitre leur culture et leur identité.

« L’Etat doit nous aider. Il y a certaines personnes qui font des films mais, après il n’y a pas de sponsor ni de soutien du Ministère de la Culture », a interpelé Mamadou Thug.

Après trois mois de tournage, le film « Safiatou » sera projeté ce dimanche 08 février 2020 à Conakry.

BAH Aissatou

Pour Africaguinee.com

Tél : (+224) 655 31 11 14