UBA Guinée accueille un nouveau Directeur Général.

Monsieur Tony Odeigah, nommé le 09 Janvier 2020 dernier a à présent officiellement pris fonctions dans la filiale guinéenne.

Avec plus de 19 ans d'expérience bancaire, Monsieur Odeigah, diplômé de l'Université de Lagos au Nigéria, a travaillé à plusieurs titres dans les Opérations et le Marketing au sein du groupe UBA depuis le temps de Standard Trust Bank en 2000.

Avant sa nomination en tant que Directeur Général de UBA Guinée, il occupait le double poste de Responsable Régional des Opérations pour UBA Afrique de l'Ouest 2 et de Directeur Général Adjoint de UBA Sénégal.

Outre le Sénégal, Odeigah a également travaillé avec UBA Kenya lors de la mise en place de la filiale. Odeigah possède une vaste expérience dans les opérations bancaires, les technologies de l'information, les services bancaires numériques, le marketing et croit fermement au service à la clientèle de qualité.

Le conseil d’administration du Groupe UBA a également annoncé la nomination de plusieurs autres cadres; dont quelques-uns auront des liens directs dans le fonctionnement de la filiale guinéenne :

Amie Sow précédemment Directrice Générale de la région Afrique de l’Ouest 2, comprenant la Guinée, le Sénégal et le Mali ; devient Directrice des Grandes Entreprises pour toute la zone Afrique.

Abdou-Aziz Dia est le nouveau directeur exécutif en charge de la trésorerie et des opérations bancaires internationales. Il devient le premier africain non nigérian à occuper ce poste, depuis plus de

70 ans d'histoire de UBA et cela témoigne du sérieux que UBA attache à sa mission panafricaine et à la diversité

Oliver Alawuba a été approuvé par le Conseil d'Administration du groupe pour devenir le Directeur Général de l'Afrique. Il prend le relais de Victor Osadolor. Alawuba a commencé sa carrière chez UBA depuis Standard Trust Bank et a été le Directeur Général de UBA Côte d’Ivoire, et également Directeur Régional dans la zone Afrique.

S'exprimant sur les nominations, le président du groupe, Tony O. Elumelu, a déclaré : « Ces nominations soulignent l'engagement du Groupe envers notre réseau panafricain et mondial, notre vaste clientèle de particuliers et notre infrastructure opérationnelle. Nous nous concentrons sur l'amélioration de notre efficacité et sur le renforcement de notre mission panafricaine, en utilisant l'extraordinaire vivier de talents et d'expériences disponibles dans le Groupe. »

UBA investi dans un capital humain de la plus haute qualité. La Banque a récemment réformé sa structure et a accueilli 3 000 nouveaux collaborateurs en 2019 et promu plus de 5 000 employés, avec un effectif de près de 20 000 employés à l'échelle du groupe.

A propos de United Bank For Africa

United Bank for Africa est l’une des principales banques africaines avec des opérations dans 20 pays africains et une présence dans les centres financiers mondiaux : New York, Londres et Paris. La vision du Groupe UBA est celle d’être l’institution incontestée de services financiers en Afrique, un modèle pour les entreprises africaines en créant une valeur supérieure pour toutes ses parties prenantes, en respectant les normes professionnelles et éthiques les plus élevées et en construisant une institution pérenne.