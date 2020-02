Media : Des employés de CIS Media déclenchent une grève !

CONAKRY-Certains employés du groupe de presse CIS media de Mamadou Antonio Souaré sont en grève. Ils dénoncent principalement le non respect du contrat de travail qui les lie à l’entreprise et la conduite de la boîte par l’actuel Directeur Général Aboubakri Ba qui selon eux, licencie illégalement des employés.

Depuis le mercredi 05 février, ces journalistes de ce groupe de presse composé d’une télé et d’une radio sont en débrayage. Pour un premier temps, ils ont interrompu les émissions en directs pour exprimer leur colère.

«Aboubakri Bah a instauré des dérives autoritaires au sein de la boîte. Il y a un traitement illégal des travailleurs. Tu verras quelqu'un qui travaille beaucoup et qui est mal payé par rapport à quelqu'un qui ne fait rien. Nous avons dit que cela ne peut pas continuer comme ça. Quand il est arrivé on avait beaucoup d’espoir, mais il a licencié plusieurs personnes. Cela n’avait pas plu au boss (Antonio Souaré, ndlr). Depuis qu’il est arrivé à CIS il a eu des problèmes avec 90% des employés. On a dit qu’on ne peut pas continuer comme ça. Il a écrit une lettre de convocation à David hier qui a conduit à son licenciement. Quand on a appris la nouvelle, on était en direct pour les matchs de football. On a arrêté toute production. On ne peut pas virer notre collègue comme ça. Cela ne peut pas continuer. Par exemple tu peux tomber malade, tu es à la maison on continue à te mettre dans un planning de travail. Ensuite, on a signé des contrats de travail au mois de janvier 2019 qui stipule que quand tu tombes malade, l’entreprise te prend en charge les 8 premiers jours, cela n’a jamais été respecté. Le code de travail dit 8 heures de travail, on va au-delà. Chaque jour, c’est des émissions à outrance », a fustigé un gréviste qui a requis l’anonymat.

Pour l’heure, ces journalistes comptent adresser une pétition au fondateur du media, Mamadou Antonio Souaré dès son retour à Conakry. Aboubakri Ba que nous avons joint au téléphone a indiqué qu’il n’a pas été saisi par un quelconque avis de grève. Il parle plutôt d’arrêt du travail

« Je n’est pas reçu d’avis de grève. Moi j’appelle ça un arrêt du travail. Je n’ai ni les motifs, il n’y a pas eu de préavis, il n’y a rien. Pour moi, jusqu’à ce que j’ai d’amples explications, c’est plutôt un arrêt du travail », dit-il, précisant que ce n’est pas tout le personnel qui est concerné par ce mouvement.

Aboubakri Ba déclare aussi que personne n’est licencié. « Je ne sais pas ce que l’avenir sera fait, mais à ma connaissance, personne n’est licencié pour le moment », a soutenu le directeur général du Groupe Cis Media.

BAH Aissatou

Pour Africaguinee.com

Tél : (+224) 655 31 11 14