Elhadj Badru aux ministres : "N’ayez pas peur de dire la vérité au Président"

CONKRY-Le grand imam de Labé, Elhadj Badru Bah n'est pas content! Ce mercredi 05 février, il a dit ses quatre vérités à la délégation gouvernementale en tournée au foutah après la répression sanglante des manifestations dans la région. En attendant de revenir en détails sur cette rencontre qui a eu lieu ce matin dans la cité Karamoko Alpha, nous vous proposons cet extrait du discours de l’imam.

« Si la région du Foutah a subi plus de répression dans ces mouvements, nous indexons vous les cadres du foutah (ministres ndlr) proches du président. Si vous originaires du foutah aviez commis des fautes au sommet de l’Etat on vous aurait dit de cesser. Mais une seule région celle du foutah notamment a subi plus que toutes les autres alors que vous êtes autour du président. Nous vous disons de faire attention et de rester vigilants. Si vous voyez des choses qui font pleurer le foutah c’est à vous de dire au président ce n’est pas une bonne chose. C’est vrai. Ce n’est pas du régionalisme.

Nous ne sommes pas ingrats à votre égard mais réveillez-vous et n’ayez pas peur de dire la vérité au président de la République. Ne craignez pas d’être limogés. Dites seulement et restez du côté de la vérité. Nous sommes très fâchés aujourd’hui par rapport à ce qui s’est passé à Labé, à Pita, à Dalaba. J’envoie des muezzins chercher l’ambulance, les agents de sécurité bloquent l’ambulance ils font descendre tout le monde et ils tuent le chauffeur. Les mêmes gardes ont empêché un imam d’aller diriger la prière un vendredi ici à Labé. Pour qu’on soit en paix, faites ce qui fera la paix ,» a déclaré l’imam de Labé.

A suivre…

Alpha Ousmane Bah

Pour Africaguinee.com