Dernière minute: Fermeture de la frontière entre la Guinée et la Sierra Léone

FORECARIAH- La frontière terrestre entre la Guinée et la Sierra a été fermée ce mercredi 5 février 2020, a appris Africaguinee.com de sources concordantes. Aucune explication officielle n’a pour le moment été fournie sur les motifs de cette fermeture.

Il faut cependant rappeler qu’une frayeur s’est emparée des citoyens en Guinée lorsqu’un cas suspect de Coronavirus a été annoncé hier. Un cas qui s’est finalement avéré négatif. Cela a-t-il un lien avec cette fermeture ? Pas sûr !

En attendant que les autorités des deux pays ne fournissent d’amples informations sur cette fermeture, pour le moment c’est l’inquiétude chez les voyageurs. Mais lequel des deux pays a été le premier à fermer sa frontière ? Pour le moment c’est la confusion.

La Guinée et la Sierra Léone, deux pays frontaliers frappés par la grave épidémie d’Ebola en 2014, entretiennent pourtant de bonnes relations. Et jusque-là, aucune brouille diplomatique n’a été signalée entre les gouvernements Léonais et guinéens. D’où l’incompréhension de cette mesure chez de nombreux observateurs.

Affaire à suivre…

Africaguinee.com