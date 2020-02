Report des législatives : Qu’en dit le parti d’Alpha Condé ?

CONAKRY-Le RPG arc-en-ciel vient de réagir suite au nouveau report des élections législatives au 1er mars 2020. Interrogée ce mardi 4 février 2020 par un journaliste d’Africaguinee.com, la tête de liste du parti au pouvoir à ce scrutin, a déclaré que les candidats du RPG comprennent parfaitement les raisons de ce report.

« Au niveau du RPG arc-en-ciel, tous les candidats de la liste nationale et ceux uninominaux comprennent parfaitement les raisons de ce report. Parce qu’on nous a fait comprendre que c’est pour des raisons techniques et qu’il y avait un délai légal qui n’avait pas été respecté. La Cour Constitutionnelle a relevé cet état de fait. Elle a donc recommandé vivement le respect d’un mois pour le retrait des cartes d’électeurs. Cette séquence du chronogramme n’avait pas été respectée, cela a été relevé. C’est pourquoi la CENI a jugé utile de souscrire à cela en demandant un report de quelques jours. Cela a été expliqué à tout le monde, et la campagne continue jusqu’à la veille des élections », a réagi Dr. Zalikatou Diallo.

Ce scrutin boycotté par les principaux partis de l’opposition était prévu le 16 février 2020.

Affaire à suivre...

Diallo Boubcar 1

Pour Africaguinee.com