Épidémie de Coronavirus : Alpha Condé veut aider la Chine…

CONAKRY- Le Président Alpha Condé a proposé ce lundi 3 février 2020 l’expertise de son pays à la Chine pour lutter contre l’épidémie de Coronavirus qui sévit dans ce pays depuis quelques mois.

Le dirigeant guinéen a indiqué dans un message adressé à son homologue chinois que son pays a accumulé une grande expérience dans la lutte contre les épidémies lors de la crise sanitaire liée à la maladie à virus Ebola.

« Tout en vous adressant les condoléances les plus attristées pour les décès enregistrés, et nos vœux de prompt rétablissement aux malades, nous vous assurons de notre sympathie fraternelle et amicale et notre totale disponibilité à vous soutenir tout au long de cette épreuve. La Guinée ayant acquise une véritable expertise dans la lutte contre les grandes épidémies durant la crise de la maladie à virus Ebola, si besoin y a, nous vous réitérons notre volonté de vous envoyer certains de nos experts pour assister leurs collègue chinois », a souligné Alpha Condé dans un message adressé à son homologue Xi Jinping.

Malgré les mesures prises par la Chine, l’épidémie du Coronavirus continue à gagner du terrain, notamment en Europe où plusieurs cas ont été confirmés.

A rappeler que plus de 360 personnes sont décédées de cette maladie depuis le début de l’épidémie.

Africaguinee.com