Damaro Camara : "Nous respectons la décision de la CENI…"

CONAKRY- Le nouveau report des élections législatives par le Président Alpha Condé, continue de faire réagir la classe politique. L’honorable Amadou Damaro Camara qui a été interrogé par une journaliste d’Africaguinee.com a déclaré que le RPG s’aligne derrière la décision de la CENI, l’organe électoral.

« Nous n’avons pas de position dogmatique en la matière. Nous respectons la CENI dans ses décisions, qui est l’organe constitutionnel technique d’organisation des élections en Guinée. Si elle demande à ce qu'on reporte pour deux semaines, une semaine, dix jours, pour des raisons techniques et que le Président de la République accepte, on n’a rien contre ça. On était déjà prêt pour le 28 décembre, on était prêt pour le 16 février et si c’est le 1er mars nous sommes prêts pour être dans les bureaux de vote », a rassuré Amadou Damaro Camara, interrogé par une journaliste d’Africaguinee.com.

A rappeler que c'est hier lundi 03 février, que le Président Alpha Condé a pris un décret reportant la date des élections législatives au 1er mars 2020.

BAH Aissatou

Pour Africaguinee.com

Tél : (+224) 655 31 11 14