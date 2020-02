Couplage "législatives-référendum" : les intentions de la CENI se précisent…

CONAKRY-Après le report des élections législatives, la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) réfléchit désormais sur un éventuel couplage du scrutin législatif du 1er mars prochain au référendum constitutionnel. Techniquement cela est possible, a confié à notre rédaction un commissaire de l’organe électoral. Mieux, explique notre interlocuteur, le couplage des deux scrutins à un autre avantage pour la CENI : faire de l’économie.

« Pour nous, pour une question d’économie vaut mieux coupler les élections législatives et le référendum parce que si on attend que le processus là se termine, il faudra encore mettre à nouveau les démembrements. Ce qui va coûter encore cher à la CENI parce qu’il faudra engager un nouveau processus. Donc, à 15 jours de la date du scrutin le président peut prendre un décret (pour le référendum et coupler les deux) », a confié à notre rédaction le Directeur du département Communication de la CENI.

Ce lundi 03 février, le président de la République a pris un décret pour reporter les élections législatives au 1er mars 2020. Selon Aly Bocar Samoura, les motifs de ce report sont purement techniques.

« Lorsqu’on prend la période indiquée pour la distribution des cartes électeurs, cela doit prendre 30 jours y compris le jour du scrutin. Ce délai n’aurait pas été respecté si les élections se tenaient le 16 février. Après concertation entre commissaires, on a saisi la Cour Constitutionnelle pour nous accorder deux semaines supplémentaires, pour nous permettre de faire la distribution normale des cartes d’électeurs. La Cour Constitutionnelle a saisi à son tour le Président de la République qui a signé le décret de report », a-t-il indiqué, précisant que les cartes électorales, les urnes, les isoloirs… bref tout le matériel électoral est prêt.

Affaire à suivre…

Diallo Boubacar 1

Pour Africaguinee.com

Tel : (00224) 655 311 112