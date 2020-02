Législatives 2020: Zeinab Camara accueillie en héroïne à Koba

C'est par un carnaval géant que le RPG Arc-en-ciel a entamé ses campagnes dans la ville de Boffa. Pour rafler la majorité du Rio Pongo, le parti au pouvoir a misé sur Zeinab Camara, cheffe de Cabinet du Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique.

A la tête d'une foule en liesse et quelques membres du gouvernement et cadres du RPG Arc-en-ciel, la candidate au scrutin uninominal s'est rendue à Koba, où le lancement officiel a eu lieu samedi 1er février 2020.

Zeinab Camara a été accueillie en digne fille dans une ambiance grandiose au stade de Koba Tatéma. Un concert géant et gratuit regroupant des artistes locaux et comédiens a été offert aux citoyens mobilisés pour apporter leur soutien à celle engagée pour porter leur voix à l'hémicycle et ses suppléants.

Au cours du meeting, le coordinateur national des élections législatives du RPG Malick Sanckon a démontré en face des habitants de Koba que le parti et ses militants ont à faire à une députée qui ira défendre les intérêts des Boffakas à l'Assemblée nationale. "A travers ses projets de société, nous estimons que Zeinab Camara est la bonne personne pour Boffa". Renchérit t-il.

Rappelant les valeurs et l'engagement de la candidate, le Coordinateur affirme 《Depuis la nomination de Zeinab Camara comme Cheffe de Cabinet du MESRS, elle investit pour l'émancipation des jeunes de Boffa à travers l'éducation, le développement du sport et l'autonomisation des femmes.》" Des valeurs plutôt confirmée par la foule qui l'accompagnait avec des tonnerres d'applaudissements.

《Alors je vous assure que, quand vous suivrez cette dame, vous n'aurez pas honte.》 A rajouté Malick Sanckon en montrant la liste nationale du RPG Arc-en-ciel pour démontrer que tous les candidats présentés par le parti au compte de ces élections législatives sont presque des jeunes.

Il a en outre procédé à un exercice de guide sur le processus du vote à l'endroit des citoyens. Il les a encouragés à retirer leurs cartes d'électeurs afin de voter massivement pour les candidats du RPG Arc-en-ciel pendant les élections législatives.

Visiblement dépassée par la taille de la mobilisation des citoyens de Koba, la candidate du RPG au scrutin uninominal de Boffa a commencé par remercier ses frères et soeurs dans son discours. Zeinab Camara les a rassurés d'être en mesure de leurs attentes et compte défendre les intérêts de Boffa quand elle sera élue.

《Le professeur Alpha Condé a dit qu'il a confié la ville de Boffa aux femmes et aux jeunes. Ceci dit, Koba et Boffa sont dans nos mains(...)》 a-t'elle rappelé avant de promettre qu'elle sera la députée du rassemblement à l'hémicycle.

Poursuivant, elle a également promis de "faire les choses autrement, pour que Boffa puisse avancer". Selon elle, le développement a été déjà amorcé par le président de la République, le Professeur Alpha Condé, pour que la préfecture puisse être le poumon socioéconomique de la Guinée.

《Par ailleurs, la chance pour le RPG de gagner à Boffa réside aussi dans le fait que sa candidate ait de l'affection pour la ville et qu'elle se soit investit corps et âme pour l'émancipation de la préfecture avant d'être candidate au compte des élections législatives》 Témoigne un citoyen de Koba.

La candidate du RPG au scrutin uninominal de Boffa a préféré entamé sa campagne dans une zone reconnue comme le poumon politique, économique et social de Boffa, qu' est Koba. D'ailleurs, il y a lieu de signaler que madame Zéinab Camara et sa délégation ont foulé le sol de plusieurs sous-préfectures et districts de Boffa pendant près de trois semaines avant ce lancement officiel des campagnes.

