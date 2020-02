Femme bouclier : Un sit-in à Conakry pour soutenir madame Fatoumata Bah…

CONAKRY-Plusieurs femmes ont fait un sit-in ce lundi 3 février 2020 à Conakry pour soutenir madame Fatoumata Bah, la femme qui a été prise en "otage" par des policiers et dressée comme "bouclier humain" contre des jeunes lanceurs de cailloux.

Ces femmes se sont d’abord rassemblées au Pont 8 novembre ensuite au rond-point Bellevue pour réclamer justice pour dame Fatoumata Bah, violentée par des hommes en uniformes à Wanindara, un quartier de la banlieue de Conakry, le mercredi 29 janvier.

Munies de pancartes, ces femmes ont interpellé les autorités guinéennes sur les crimes et autres formes d’exaltions commises, selon elles, par les forces de l’ordre sur des citoyens.

« Ce sit-in flash qui consistait à bloquer les deux voies à l’entrée de Kaloum vise à exprimer notre mécontentement à l’endroit du gouvernement et à l’égard de toutes ces personnes qui sont à la base des exactions commises sur des citoyens. Aussi, c’est pour dire qu’on ne veut plus de femmes bouclier humain, que ça soit des enfants, des femmes ou des hommes. Il y trop de personnes tuées lors des manifestations et il y a trop de crimes qui restent sans justice », a fustigé Aicha Conté, membre du collectif de ce mouvements de sit-in.

A noter que c'est la Ligue guinéenne des Droits Humains (LIGUIDO) qui a organisé ce sit-in. Madame Fatoumata Bah a porté plainte pour agression au niveau du département de la sécurité alors que trois policiers ont été arrêtés suite à ce scandale qui a indigné l’opinion.

