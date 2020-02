Dubaï : l’incroyable anniversaire offert par le Général Konaté à sa fille Bassoum…

C’est une promesse qu’il avait faite à sa fille bien aimée ! Le Général Sékouba Konaté a tenu à honorer son engagement vis-à-vis de Jeanette Bassoum Konaté.

Pour souffler sa septième bougie, celle que beaucoup appellent affectueusement « Princesse Konaté » a choisi la ville de Dubaï. Son père, le Général Sékouba Konaté a tenu à lui offrir ce voyage comme cadeau d’anniversaire. Le plus beau certainement pour Jeanette Bassoum Konaté qui avait à ses côtés sa mère, Mariam Sakho ainsi que sa sœur Lanna.

De par le passé, Bassoum Konaté a eu droit à des cérémonies d’anniversaire fastes. Sa mère Mariam, connue pour sa bravoure, a toujours fait de la journée du 28 janvier un jour exceptionnel. La fête pouvait parfois s’étendre à plusieurs jours ; avec à la clé, des invités qui viennent parfois du bout du monde.

Pour ce 28 janvier 2020, Bassoum ne voulait pas partager son gâteau qu’avec ses amis et autres connaissances. Son désir était de partager ce beau moment avec les deux personnes les plus chères pour elle. Son père et sa mère.

A Dubaï, le Général Sakouba Koanté et sa famille ne sont pas ennuyés ! Des visites guidées dans le désert à la découverte des grattes ciel de cette ville, l’ancien Président guinéen, sa femme et sa fille ont fait de ce voyage un moment inoubliable. Pour le bonheur exclusif de Jeanette Bassoum Konaté. Joyeux anniversaire princesse !