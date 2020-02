Damantang : "Dire qu’il y a un programme de génocide en Guinée…"

CONAKRY-Alors que de plus en plus une certaine communauté nourrit le sentiment d’être visée par les forces de l’ordre dans la répression souvent "sanglante" des manifestations, le ministre de la sécurité a fait une mise au point.

Damantang Albert Camara qui appelle à la "sérénité" a apporté un démenti sur des "accusations" qui feraient croire qu’il y aurait un "programme de génocide".

« Je veux qu’on garde un minimum de sérénité pour éviter de lancer des accusations à tout-va du genre qu’il y a un programme de génocide ou qu’il y a un programme d’élimination physique d’une certaine catégorie des guinéens. Ce n’est pas vrai, ce n’est pas responsable, ça ne permet d’assurer la sérénité », affirme le ministre de la sécurité.

Plusieurs guinéens sont tombés sous les balles depuis le mois d’octobre dernier. Jusque-là, les circonstances de ces crimes ne sont élucidées, les coupables non plus ne sont pas arrêtés. Damantang Albert Camara met en avant la complexité des enquêtes dès lors que les crimes se commettent en déhors des périmètres des manifestations et les scènes du crime sont compromise.

Africaguinee.com