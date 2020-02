Militarisation de la région de Mamou: Diouldé Sow tance le Gouverneur Lemy Diallo…

PITA- Le député uninominal de Pita a flétri la récente sortie du Gouverneur de la région administrative de Mamou. L’honorable Diouldé Sow a qualifié de « honteuse » l’argumentation de la première autorité de Mamou sur la militarisation de certaines villes comme Pita.

« Je croyais que tu avais perdu ta langue avec les dernières exactions sur les populations de Dalaba, de Pita, avec comme pic, la forfaiture chez le Khalife général du Foutah, Elhadj Bano. Honte à toi qui ne connais même pas les lois de la République », a déclaré Diouldé Sow, le député uninominal de Pita qui a rappelé que la réquisition de l'armée relève de la compétence exclusive du Président de la République.

Selon lui, cette réquisition est encadrée et s'exécute conformément à l'article 90 de la Constitution et, est relative à l'état de siège et à l'état d'urgence.

« La réquisition de l'armée par le Gouverneur Lemy sur les populations que tu es supposé défendre est honteuse, illégale et contestable. L'histoire retiendra que tu l'as fait et tu seras directement et personnellement rendu responsable des conséquences désastreuses de tes actes », a dénoncé le député Diouldé Sow.

« En tout état de cause, je demande aux populations de Pita de rester calmes, sereines, mobilisées et déterminées à défendre leurs droits face à cet État irresponsable que tu incarnes si bien », a lancé l’élu uninominal de Pita.

