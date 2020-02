Nzérékoré: démissionnaire du RPG, Fassou Gomou a été arrêté et transféré à Conakry

NZEREKORE- L’affaire fait grand bruit dans la capitale de la région forestière ! Fassou Goumou, démissionnaire du RPG arc-en-ciel a été arrêté suite à un drame survenu au quartier Gbahana, dans la commune urbaine de Nzérékoré.

Dans la nuit du jeudi à vendredi 31 janvier 2020, un jeune âgé d’une vingtaine d’année s’est donné la mort par pendaison dans la cour de l’opérateur économique Fassou Goumou, située au secteur Gnagléta.

Selon des explications recueillies sur les lieux, Pivi était sourd-muet, faisant partie des employés de Fassou Goumou, l’ex candidat aux élections communales dernière. Interrogé, M. Gomou a indiqué qu’il a recruté ce jeune il y a cinq ans.

« (…) Il ya 5 mois quand on a quitté le champ, il est allé vers la Côte d’Ivoire où il travaillait avec d’autres patrons. Il parait qu’une histoire s’était passée entre lui et un de ses amis travailleur. Il s’est fâché et a pris une machette contre ce dernier pour le blesser. C’est ainsi que la population est sortie, ils l’ont même attaché pour le frapper. Il ya une semaine il est revenu. Arrivé, il m’a dit que son côté gauche lui fait mal. Je l’ai envoyé chez un médecin à Nyen qui lui a prescrit des produits que j’ai acheté. Le soir il m’a dit que ça va. Le deuxième jour aussi, il me dit ça va bien. Mais j’ai vu que depuis son retour de la Côté d’Ivoire, il ne raisonnait pas bien (…) Hier il a pris un morceau de pain sur la table, il est sorti. A 22 heures, il est revenu et nous nous sommes donnés aure-voir. Je suis seul dans le grand bâtiment, eux ils sont dans les annexes. Le matin je sors pour me chercher de l’eau, je ne trouve pas la corde du puits. Je regarde sur l’avocatier, je vois la corde et en bas de la corde, c’est Pivi qui s’est pendu », nous a confié Fassou Goumou, l’operateur économique.

Pour le moment, aucune information exacte n’est révélée sur l’identité du jeune. Selon Fassou Goumou, le sourd muet n’était connu que sous le nom Pivi et même ses parents ne sont pas connus.

‘’Je ne connais pas son nom au complet. C’est seulement le nom Pivi que je connais sur lui. Je recrute plus de 100 personnes pour aller travailler dans mon champ. Et lui il était sourd muet. Il savait écrire un peu, donc quand il est venu ici, il a écrit Pivi, nous nous sommes dit que c’est nom c’est Pivi. C’est ce qu’on retenait de lui. Nous ne connaissons pas sa famille, ni un autre nom sur lui’’, a ajouté Monsieur Goumou.

Selon nos informations, après les constats effectués par la police, M. Gomou s’est présenté hier à la police pour son audition. Mais il n’est plus rentré à la maison. Ses proches se sont mobilisés pour chercher à savoir ce qui se passe. De là, on leur aurait dit que M Gomou a été conduit en prison. Une fois arrivée à la prison de Nzérékoré, on a informé sa famille qu’il a été transféré nuitamment vers Conakry alors que son audition n’était terminée.

Selon certaines sources, on accuserait monsieur Fassou Gomou de "crime rituel". Ce dernier qui a démissionné récemment du RPG arc-en-ciel avait été arrêté et placé en détention pour avoir dit-on tenu des propos outrageants à l’encontre du Chef de l’Etat. Mais lors d’une visite du président Alpha Condé à Nzérékoré, Fassou Gomou a été libéré grâce à l’implication du chef de l’Etat. Mais depuis, il aurait pris ses distances vis-à-vis du RPG arc-en-ciel pour se rapprocher du FNDC.

SAKOUVOGUI Paul Foromo

Correspondant régional d’Africaguinée.com

A Nzérékoré

Tél : (00224) 628 80 17 43