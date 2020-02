Mamou: Des partisans de Cellou arrêtés et conduits dans un camp militaire…

MAMOU-Alors que le maire de l'UFDG de Boulliwel continue de croupir en prison, plusieurs partisans de l’opposant guinéen Cellou Dalein Diallo ont été arrêtés dans la ville de Mamou. Certains ont été conduits au camp Kémé Bouréma de Kindia, selon leurs proches qui sont inquiets.

Principalement des jeunes, ces personnes ont été arrêtées dans la soirée du dimanche au quartier Petel dans la commune urbaine de Mamou par des agents des forces de l’ordre. Déposés à la gendarmerie départementale, ces jeunes n’y ont fait qu’une seule journée avant d’être transférés au camp Kemé Bourema de Kindia, a appris Africaguinee.com. Aucune explication n’a été donnée pour l’instant sur le motif de leur arrestation. Les parents et proches de ces jeunes parlent de kidnapping et expriment leurs inquiétudes.

Interrogée, cette dame qui a requis l’anonymat affirme que son mari a été arrêté à son lieu de travail. « Mon mari est un vulcanisateur. C’est à son atelier qu’on l’a arrêté. Quand je suis venue à la gendarmerie on m’a dit qu’il n’y a pas de visite. Maintenant je suis à Kindia au camp. Je ne sais pas ce qu’il a fait. On ne m’a rien dit de clair. C’est pourquoi je ne peux pas en dire plus sur cette affaire », a dit madame F.

L’homme qui a été arrêté est un vulcanisateur de profession mais aussi membre de la section motard de l’UFDG chargé du maintien d’ordre dans la ville de Mamou. Il serait accusé d’avoir fourni des pneus aux jeunes manifestant qu’ils ont incendiés sur la route. Faya Doumbouya alias Papa est connu pour son attachement au principal parti de l’opposition. Selon les informations, des jeunes de son quartier auraient été payés par un ministre originaire de Mamou. Ces derniers l’ont ensuite dénoncé. La députée uninominale de Mamou Djessira Traoré séjourne actuellement à Kindia pour chercher à mieux comprendre, nous a fait savoir le secrétaire fédéral du parti.

« Ils l’ont kidnappé comme ça à son atelier. C’est un vulcanisateur de profession. Quand il a été arrêté, on a sillonné tout les services de sécurité mais en vain. C’est aujourd’hui que nous avons su qu’il se trouve à Kindia. Notre députée est partie pour voir comment ça va se passer. Il est membre de la section motard et membre de le cellule du maintien d’ordre », a déclaré le secrétaire fédéral du parti à Mamou.

Faya Doumbouya n’est pas le seul à avoir été arrêté dans cette zone. Ousmane Barry, taxi motard se trouve dans les mêmes conditions. Son père enseignant de son état a tout fait pour connaitre le motif de l’arrestation de son fils, en vain.

« Je suis allé m’informer au niveau de la gendarmerie, on m’a dit de revenir le matin. Mais, jusqu’à présent on ne m’a rien dit. Son ami m’a dit qu’on les a arrêtés au bord de la route le dimanche à 18h. Il n’y avait pas de marche ni manifestation ce jour. On m’avait promis de régler le problème. Mais malheureusement mon fils n’est plus avec eux ici. Le commandant de la gendarmerie nous dit que c’est des policiers qui les avaient envoyés là-bas et que ce sont ces mêmes policiers qui sont venus les retirer. À la police, on nous a dit qu’ils n’ont reçu personne. On vient d’apprendre qu’on les a envoyés au camp Kémé Bourema de Kindia. Je cherche encore une permission pour me rendre là-bas et voir comment arranger le problème. Maintenant on me parle d’arrangement parce qu’il s’agirait d’un problème grave dans lequel je vais enlever de l’argent. Mon fils fait le taxi moto. On ne le connait pas dans des mouvements politiques », a dit ce père de famille, inquiet.

Plusieurs autres jeunes de Mamou sont actuellement arrêtés.

Affaire à suivre...

Habib Samake

Correspondant régional

D’Africaguinee.com à Mamou