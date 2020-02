Issa Soumah :"il faut que les policiers arrêtent de tirer sur la population de Ratoma…"

CONAKRY-Le Maire de Ratoma a brisé le silence sur les tueries dans sa commune. Issa Soumah a interpellé le gouvernement guinéen ce samedi 1er février 2020 face aux exactions dont les citoyens de sa commune sont confrontés.

Depuis 2011, les habitants de la Commune de Ratoma sont victimes de violences de toutes sortes. Des violences qui entrainent souvent des morts. Le bilan du décompte macabre fait état de plus de 130 morts. Ce samedi 1er février 2020 Issa Soumah s’est indigné face à ces violences dans sa commune. Il demande à l’Etat d’agir pour protéger les habitants de Ratoma.

« Nous exprimons notre indignation face à toutes les exactions qui se font dans notre Commune. Ces exactions sont entre autres : les morts d’hommes, des humiliations, des injures à caractère ethnique. Nous voulons demander à l’Etat guinéen de bien vouloir protéger les citoyens de la commune de Ratoma. Les citoyens de Ratoma ne sont pas les seuls à Conakry, nous avons cinq (5) Communes à Conakry. Nous demandons au gouvernement de nous aider pour ne plus qu’il y ait des morts à Ratoma, pour ne plus qu’il y ait des exactions à Ratoma, pour ne plus que des gendarmes et des policiers rentrent dans les quartiers à Ratoma. Les guinéens sont les même partout. Nous devons vivre en Guinée et c’est cette éducation que nous avons eue (…) Nous avons entendu certains ministres prendre des décisions mais la parole seulement ne suffit pas, les femmes sont sorties manifester pour dénoncer les tueries, donc nous demandons au gouvernement d’intervenir. Il faut un début de justice. Aujourd’hui nous sommes à 134 morts au niveau de la commune de Ratoma mais jusqu’à présent on n’a pas retrouvé un seul coupable, il faut un début de justice », a lancé Issa Soumah.

Le maire de la commune de Ratoma annonce qu’il a déjà saisi le gouvernorat de la ville de Conakry pour lui faire part de la situation critique qui prévaut à Ratama.

« Hier j’étais à Nassouroulaye chez les parents de deux dernières victimes. C’était explosif, grave et beaucoup de tristesse. Je demande au gouvernement guinéen de nous aider au niveau de la commune de Ratoma pour ne plus que les policiers tirent sur la population. Les populations de Ratoma sont des guinéens, ils sont dans une République. Nous ne pensons pas pouvoir faire un tel appel et que le gouvernement se taise. Déjà nous avons écrit une lettre à notre hiérarchie qui est le gouvernorat de la ville de Conakry pour lui expliquer la situation », révèle le Maire de Ratoma.

Le Premier Vice Maire de la Commune de Ratoma a à son tour expliqué que si leur appel n’est pas entendu par l’Etat guinéen, les élus de cette commune organiseront des marches de protestation. « A présent nous avons pris la décision de mener des actions concrètes non seulement dans notre Commune mais aussi au niveau des autorités. Si on n’est pas entendu nous comptons mener plusieurs actions dont entre autres organiser des marches de protestation pour préserver et sécuriser nos citoyens », a aussi annoncé Alpha Oumar Sacko.

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel: (00224) 666 134 023