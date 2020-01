Législatives du 16 février : Le RPG arc-en-ciel lance sa campagne à Conakry…

CONAKRY-Le parti au pouvoir, le RPG arc-en-ciel a lancé officiellement ce jeudi 30 janvier 2020 à l’esplanade du palais du peuple, sa campagne pour les élections législatives du 16 février. Les principaux responsables du parti présidentiel ont pris part à cette cérémonie qui a réuni les militants et sympathisants du RPG. Une occasion mise à profit par les cadres du pouvoir pour cultiver la paix pendant cette période de campagne électorale.

Le parti présidentiel vise gros pendant ces joutes électorales. A l’absence des principaux partis de l’opposition, l’objectif ambitionné par le RPG arc-en-ciel aux élections législatives est de rafler la majorité absolue de sièges à l’Assemblée Nationale. Amadou Damaro Camara chargé de la propagande au sein du directoire de campagne du RPG a exhorté les militants du RPG à ne pas répondre à la provocation.

« Militants et sympathisants du RPG arc-en-ciel nous vous demandons de prôner la paix, de ne pas provoquer et de ne pas répondre aux provocations, de cultiver la paix, l’amitié et l’unité entre les fils de la Guinée. La campagne va continuer jusqu’au jour des élections. Nous vous informons que la deuxième étape du directoire national sera Kankan. Vous devez tendre la main à tous les guinéens. Vous devez aimer et acceptez de vous faire aimer par tous le guinéens », a-t-il invité.

Rafler la majorité absolue de sièges à l’Assemblée Nationale est l’objectif visé par le RPG, selon Papa KolyKourouma, le premier responsable du directoire de campagne du parti au pouvoir. Pour ce faire, le ministre de l’hydraulique et de l’assainissement a rappelé les militants du parti au pouvoir qu’ils ont en face des adversaires et non des ennemis.

« Notre objectif c’est de rafler les 114 sièges à l’Assemblée Nationale. Nous sommes dans une compétition, nous avons des adversaires mais pas des ennemis. Nous exhortons à une campagne civilisée, dans la paix et dans la cohésion nationale », a lancé Papa KolyKourouma.

Pour sa part, Madame Zalikhatou Diallo, la tête de liste du RPG arc-en-ciel a exhorté les militants à faire tout pour rentrer en possession de leurs cartes avant le jour de vote.

« Vous devez récupérer vos cartes électeurs et exhorter tout le monde à le faire parce qu’une seule voix perdue peut nous coûter cher. Une voix de moins peut nous coûter un député de moins et une voix de plus peut nous donner un député de plus. Vous devez comprendre que chaque voix compte », a expliqué Dr. Zalikatou Diallo.

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel: (00224) 666 134 023