Exactions à Conakry : Des gendarmes sèment la terreur à Nassouroulaye 2…

CONAKRY-Les habitants du quartier Nassouroulaye 2, secteur Africof ont passé une journée cauchemardesque ce mercredi 29 janvier. Alors que les habitants pleuraient la mort de deux jeunes tués par balles, des gendarmes ont investi le quartier pour semer la terreur. Ces agents se sont pris à des biens privés, rançonnés, volés, pillés, agressés…. Ils sont rentrés dans des ménages renverser des repas, casser les vitres des véhicules stationnés, s’en prendre aux femmes, même les robinets ou encore le forage où tout le quartier vient s’approvisionner en eau potable n’a pas été épargné. Les victimes sont sous le choc.

Fatoumata Batouly Diallo a été giflé par les gendarmes. Pis, ils ont braqué l’arme sur elle avant de donner un coup de pied au repas de la famille qui s’est déversé par terre. Ensuite ils ont retiré cinq téléphones portables dont quatre Smartphones avant de s’en aller.

« Les gendarmes ont commencé par la boutique qui est derrière nous. Ils volé la marchandise, avant de s’attaquer au forage. Là, ils ont détruit tous les robinets. En ce moment on s’était enfermé dans notre chambre. Ils sont venus à la porte et nous ont intimé de l’ouvrir sinon ils vont nous tuer. On n’a pas obtempéré. Après, ils ont pris un gros caillou qui était juste à côté pour cogner la porte. La serrure a lâché. Ils nous ont sorti dehors avant de renverser tous les matelas, ouvert les tiroirs et pris l’argent qui était à l’intérieur. Moi ils m’ont mis à genou, ils ont braqué l’arme sur moi. Ils m’ont intimé d’enlever le couvercle du bol contenant notre repas. Ils ont versé le repas par terre. Il a donné un coup de pied au repas en disant ‘’Ouais c’est ça…’’, ensuite un d’entre eux m’a giflé en me demandant pourquoi je pleure. Après ils ont pris tous les portables qui étaient là (dont quatre Smartphones), ils sont partis. On souffre vraiment. On tue les jeunes, on nous pulvérise de gaz lacrymogène, ils s’en prennent à nos biens. Qu’est-ce que le forage là leur fait ? Tout le quartier vient s’approvisionner ici en eau potable. Ils ont tout détruit sur leur passage. On est fatigué », a-t-elle lancé sous le choc.

Le chef de quartier Nassouroulaye 2 qualifie ces actes de regrettable. Bah Mamadou Lamarana explique que les gendarmes ont investi le quartier alors qu’il était dans une clinique, au chevet d’un jeune tué par balle. « Au moment où nous étions à la clinique au chevet d’un jeune qui est décédé d’une balle, les gendarmes sont venus dans notre concession pour s’attaquer à des citoyens innocents. Ils ont cassé nos voitures, ils sont rentrés dans les maisons prendre des objets : des téléphones, de l’argent. Vous voyez le forage, ils ont arraché même les robinets. C’est regrettable. Si ce sont les forces de l’ordre qui agissent comme ça alors qu’ils doivent sauvegarder les biens et assurer la sécurité des citoyens, c’est regrettable », témoigne-t-il.

Ils ont volé 15 millions la tontine des femmes…

Alpha Illiassa lui, ne décolère depuis l’assassinat de son jeune frère et de deux de ses amis. Il révèle que les gendarmes ont renversé des repas, casser des pare-brise de véhicules et volé 15 millions à une femme. Des agissements qu’il n’entend tolérer.

« Ils ont tué mon jeune frère qui s’appelle Issa, ensuite ils ont tiré sur Nasri à la devanture de leur concession alors qu’il venait à peine de rentrer de l’école. Le troisième a reçu une balle à la tête la nuit dernière, il est alité à l’hôpital. Un autre jeune a reçu une balle sur sa moto à Bomboli. Nous n’accepterons plus ça. Ils ont cassé des boutiques, pillés leurs contenu et volé le reste. Ils ont détruit le véhicule du chef de quartier, ils sont rentré dans les maisons, renverser les repas, ils ont volé 15 millions la tontine des femmes », explique ce jeune survolté contre les forces de l’ordre.

Les gendarmes s’en sont même pris aux installations de la SEG en déterrant des tuyaux et arracher des têtes de robinets pour priver les citoyens d’avoir accès à l’eau potable. « Regardez ! Quand ils sont venus, ils ont déterré le tuyau avant d’arracher le robinet. Tous nos voisins viennent ici pour s’approvisionner en eau potable. Après ils se sont dirigés vers le forage du quartier tout près. Ils ont arraché tous les robinets », explique Thierno Soulyemane.

Maitre Thierno, ce taulier de profession se demande comment évaluer les dégâts causés par ces gendarmes dans son garage. Des véhicules appartenant à des particuliers ont été pris à partie, toutes les pare-brises ont été cassées, soit à l’aide des crosses de leurs armes ou encore par d’autres objets.

« Lorsqu’ils sont venus, ils ont chassé tout le monde avant de commencer à piller, casser, saccager. Il n’y a pas ce qu’ils n’ont pas fait ici. Ils font exprès. C’est comme ce ne sont pas des guinéens. C’est inqualifiable (…) Nous ne pardonnerons pas ce qu’ils ont fait, parce que c’est fait exprès », s’indigne cette autre victime.

Diallo Boubacar 1

Pour Africaguinee.com

Tel : (00224) 655 311 112