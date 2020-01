Scandale "femme-traînée" à Wanindara : Deux policiers mis aux arrêts…

CONAKRY-Deux policiers ont été mis aux arrêts ce jeudi 30 janvier 2020 suite à des exactions commises sur une femme nourrice. Il s’agit d’un brigadier-chef et un capitaine.

Selon le Directeur national de la police le Général Ansoumane Camara « Baffoé », ces deux agents ont été épinglés suite au visionnage de la vidéo qui a circulé sur la toile et qui a suscité une onde de choc dans la cité et sur les réseaux sociaux.

Regrettant l’acte commis par ces deux agents, le directeur national de la police a indiqué qu’ils passeront devant le conseil de discipline pour subir les conséquences de leur forfaiture.

« Même les animaux de brousse ne peuvent pas se comporter comme ça. Ce matin j’ai convoqué tous les commandants de compagnies, les commissaires centraux (…) Après visionnage, on a pu reconnaitre un capitaine et un brigadier qui tenait la dame pour faire d’elle un bouclier. On ne les a jamais enseigné ça dans une école ou dans les cours de base dans les CMIS. Ce comportement de cet agent a sidéré tout le monde, on était très soulagé de retrouver cet agent qui a reconnu les faits et a expliqué les conditions dans lesquelles il a pris la femme. Je suis très content que des vidéos comme ça puissent circuler pour nous permettre de corriger les tares de nos agents dans le cadre du maintien d’ordre. Il va comparaître devant le conseil de discipline, il va subir les conséquences de sa forfaiture », a assuré le général Bafoé.

Madame Fatoumata Bah a été violentée hier par des policiers au quartier Wanindara. La vidéo de la scène partagée sur les réseaux sociaux a suscité une grande indignation. Une délégation ministérielle a été envoyée par le chef de l’Etat pour compatir à ses douleurs. Cette délégation a été accueillie par une pluie de cailloux. "Cela ne nous a pas choqués, nous exprimons toujours à cette dame la compassion du gouvernement", a déclaré madame Mariam Sylla, la ministre de l'action sociale.

A suivre…

