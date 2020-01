Guinée : Alpha Condé inaugure le siège de l’ANIES à Conakry…

CONKARY- Le siège de l’Agence Nationale d’Inclusion Economique et Sociale (ANIES) a été inauguré ce mercredi 29 janvier 2020 par le président de la République Pr.Alpha Condé, a constaté Africaguinee.com.

Cet édifice flambant neuf de cinq étages est bâti à la rentrée de Kaloum dans le quartier Cameroun. Le chef de l’Etat guinéen en compagnie de son premier ministre, Ibrahima Kassory Fofana et plusieurs membres du gouvernement a coupé le ruban inaugural en présence des responsables de l’ANIES et quelques diplomates accrédités dans le pays.

Dans son discours de bienvenue, la Directrice Générale de l’ANIES, madame Sanaba Kaba s’est réjouie de la présence effective du président de la République en cette cérémonie. Selon l’ancienne ministre de l’Action Sociale, cet engagement démontre la volonté des autorités du pays à faire de la lutte contre la pauvreté une priorité de l’action gouvernementale.

‘’Depuis votre avènement à la magistrature suprême de notre pays, la Guinée s’est enrichie. Et la politique économique a engrangé de réels succès à travers la relance du secteur minier et la stabilisation des indicateurs macroéconomiques. Le PIB est passé de 1 chiffre à 2. L’attractivité de la Guinée n’est donc plus à démontrer. Ces effets économiques restent pourtant très peu perceptibles sur la réduction de la pauvreté. C’est pourquoi en juin 2018, le Premier ministre, dans sa déclaration de Politique générale, s’est engagé à faire le partage de la prospérité un impératif économique et social. L’Agence Nationale d’Inclusion Economique et Sociale est ainsi créée sous votre leadership. Et depuis, beaucoup de choses ont été réalisées,’’ a rappelé la directrice de l’ANIES.

Poursuivant son propos, l’ancienne ministre s’est engagée à travailler dans le sens de la redistribution des fruits de ce rêve devenu réalité en Guinée.

‘’ C’est pourquoi je m’engage devant cette auguste assemblée et au nom de mon équipe, à ne ménager aucun effort pour faire, Monsieur le Président de la République, de votre rêve de redistribution des fruits de la prospérité une réalité’’, s’est engagée la directrice de l’Agence Nationale d’Inclusion Economique et Sociale (ANIES).

Dans son allocution de circonstance, le chef de l’Etat a tout d’abord s’est tout d’abord félicité de la mise en place de l’ANIES pour la lutte contre la pauvreté dans le pays.

‘’En moins d’un an, nous avons fait de nombreuses réalisations. Et surtout, nous avons pu mobiliser 200 millions de dollars, grâce à l’accompagnement de nos partenaires: la Banque mondiale, la BAD et nos amis d’Abu Dhabi. Mais n’oublions pas aussi que dès le début, grâce au Général Clément Bolle, la France nous a accompagnés pour ce qui est de l’ASCAD où les jeunes qui sortaient de leur formation trouvaient du travail. Aujourd’hui, nous sommes en train d’étendre l’ASCAD sur l’intérieur du pays, notamment à Timbi Madina et à Kankan. Donc, ça aussi ça permet aux élèves qui n’ont pas poussé les études d’avoir un métier », a égrené Alpha Condé.

Il a ajouté qu’il reste extrêmement important aujourd’hui que le peuple de Guinée, dans son ensemble, puisse bénéficier des revenus générés par le développement national. Et l’ANIES, contrairement à l’ANAFIC qui se consacre aux besoins des populations, s’adresse aux populations d’extrême pauvreté, a-t-il expliqué. « On donne une certaine somme aux familles. Ensuite, on les accompagn », a indiqué le président Alpha Condé, à cette cérémonie officielle d’ouverture du siège de l’Agence Nationale d’Inclusion Economique et Sociale.

A noter qu’au terme de cette coupure du cordon inaugural, le président guinéen Alpha Condé et sa suite, en plus des responsables de l’ANIES se sont rendu dans les quartiers de Coronthie et à Boulbinet où ils ont rendu visite à des ménages ciblés pour identification. Ces familles vivent dans la précarité.

BAH Boubacar LOUDAH

Pour Africaguinee.com

Tel : (+224) 655 31 11 13