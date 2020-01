Femme traînée par des policiers à Wanindara : Damantang Camara va sévir…

CONAKRY-Le ministre de la Sécurité et de la protection civile vient de s’exprimer sur l’affaire de la femme qui a été violentée par des policiers à Wanindara. Qualifiant ces actes d’inadmissible, Damantang Albert Camara a promis de faire la lumière sur ce qui s’est passé et punir les auteurs.

« Nous avons tous été choqués, indignés et interpelés par les images d’une femme molestée par des agents de police et visiblement en train d’être utilisée comme bouclier des jets de pierres contre un certain nombre de manifestants. C’est totalement inadmissible, ça ne peut pas être ce que nous voulons de la police guinéenne. Les agents qui se livrent à ce genre de comportement sont tout sauf des serviteurs de la république », a déclaré le ministre de la sécurité, annonçant des enquêtes.

« Nous allons procéder à des enquêtes. Je voudrai par ma voix présenter à cette dame les excuses du département de la sécurité. Autant nous louons le travail des agents qui courageusement accomplissent leur mission dans un contexte difficile, autant rien ne peut justifier de tels agissements. Ceux qui font ça, font du mal à toute la police, nous n’allons pas laisser ça. Nous allons revisionner toutes ces images et essayer de comprendre ceux qui se sont rendus coupables de cela », a promis Albert Damantang Camara.

A suivre…

Africaguinee.com