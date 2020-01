Affaire dame violentée: une délégation ministérielle "refoulée" par la famille de la victime…

CONAKRY-Les excuses et l’indignation du ministre de la sécurité n’ont manifestement pas suffi pour calmer la famille de madame Fatoumata Bah, violentée puis traînée par terre par des policiers à Wanindara.

Ce jeudi 30 janvier 2020, une délégation ministérielle s’est rendue dans le quartier dans le but de réconforter la victime et rencontrer sa famille. Mais cette délégation aurait été refoulée par la famille. Selon nos informations, ladite délégation était composée du ministre de la sécurité, Damantang Albert Camara et de la Ministre de l’action de l’action sociale madame Mariama Sylla.

« Ils sont arrivés chez le chef de quartier qui a cherché à retrouver la femme, mais on leur a dit qu’elle n’était pas présente. Dans ça ils ont compris que la famille ne voulait pas les recevoir », a confié à Africaguinee.com, une source proche du département de la sécurité.

Interpellé sur le sujet, le ministre de la Sécurité et de la protection civile a confirmé son déplacement. Il explique que lorsqu’ils sont arrivés sur les lieux, des jeunes caillaissaient. « Nous avons finalement demandé au chef de quartier d’aller jusque dans sa cour pour la chercher. Mais on lui a dit qu’elle était sortie. A notre approche, son téléphone ne passait plus », a expliqué Damantang Albert Camara.

La victime madame Fatoumata Bah qui a été joint au téléphone par Africaguinee.com a déclaré qu’elle n’était pas au courant de l’arrivée de cette délégation.

« Vous savez les gens racontent beaucoup de choses. Tu leur dis quelque chose, ils racontent autre. Pourquoi je refuserai de rencontrer quelqu’un ? Je n’ai commis aucun délit, je suis plutôt une victime. Moi on ne m’a parlé de l’arrivée d’un ministre, depuis le matin beaucoup de personne sont venues chez moi. Tout le monde est le bienvenu chez moi », a-t-elle déclaré.

Affaire à suivre…

Diallo Boubacar 1

Pour Africaguinee.com

Tel : (00224) 655 311 112