Incendie criminel à Dubréka: 32 hectares d'anacardes consumés par des inconnus…

DUBREKA- C’est un incendie criminel, selon la victime ! Des inconnus ont consumé trente-deux (32) hectares de plantation d’anacardes dans le secteur de Bawa, district de Bantama, sous-préfecture de Khoria dans la commune de Dubréka. L’incendie a eu lieu le lundi dernier dans l’après-midi. Aucune perte en vie humaine mais d’importants dégâts ont été enregistrés.

Contacté par un journaliste d’Africaguinee.com, le propriétaire de cette plantation ne se pose pas mille questions. Selon lui, cet incendie est d’origine criminelle. Il a annoncé qu’il va porter plainte contre X dans l’espoir de retrouver les responsables de cet incendie.

« Le lundi dernier aux environs de 13h, des gens mal intentionnés ont mis le feu sur notre plantation. Mais pour le moment, on ne peut indexer personne parce qu’on n’a pas vu l’auteur. Mais ce qui reste clair, c’est intentionnel parce qu’il y avait déjà une ceinture qu’on appelle pare-feux. On ne sait pas pourquoi ils ont fait ça mais ce qui reste clair, les 32 hectares sont consumés. Mais déjà on a contacté un huissier de justice qui est venu faire le constat. Donc nous attendons ce document pour porter plainte contre X », a expliqué Maladho Diallo.

Dans ces 32 hectares où se trouvait une grande ferme, Maladho Diallo pratiquait diverses activités à savoir l’agriculture et l’élevage. Un travail bâti et entretenu pendant 18 ans est réduit en cendre. Conséquences, une dizaine des jeunes sont remis au chômage.

« Depuis 10 ans nous nous sommes dans cette plantation mais quant à la plantation elle-même depuis 2002 elle existe ici. Dans cette plantation nous faisons la production agricole, la production végétale mais aussi la production animale puisque nous avons ici une ferme avec des pondeuses, des moutons et des chèvres. En plus nous accompagnons les jeunes migrants retournés parce que depuis 6 mois nous accompagnons 32 jeunes en partenariat avec l’OIM », a-t-il ajouté.

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel: (00224) 666 134 023