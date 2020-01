Alpha Condé révèle :"Le piège était d'attaquer des non-peulhs au Foutah"

CONAKRY-Le président de la république s’est exprimé ce mercredi 29 janvier 2020 sur les violences qui ont agité plusieurs localités du foutah. Alors que trois personnes ont été tuées à Labé la semaine dernière, plusieurs édifices publics détruits dans la région de la moyenne Guinée, Alpha Condé a lancé un appel.

Le chef de l’Etat qui a présidé aujourd’hui l’inauguration du siège de l’Agence Nationale d’inclusion Economique et sociale (ANIES) a invité les guinéens à ne pas tomber dans le piège de ceux qui sont contre la Guinée.

« Le foutah est un pays d'accueil pas un pays de violence. Mais quand on prend des jeunes drogués, on les y amène pour attaquer, évidement ça donne une image qui n'a rien à avoir avec que le foutah », a déclaré le Chef de l’Etat.

Alpha Condé annonce qu’il va envoyer une délégation au foutah pour rencontrer les communautés, car selon la Guinée est un pays de brassage de toutes les ethnies.

«Les guinéens sont des frères. Le piège c’était d'attaquer des non-peulhs au foutah (…) C'est pourquoi nous allons envoyer une délégation là-bas pour rencontrer les communautés. Ne tombons pas dans le piège de ceux qui sont contre la Guinée et que dans les autres régions qu'il y ait des révoltes contre les peuls. Cela ne peut pas se faire parce que nous savons que toutes les familles sont mixtes. Il y a des mariages entre toutes les familles », a-t-il martelé.

La Guinée vit dans une tension permanente depuis plusieurs mois à cause de la volonté du Chef de l’Etat de changer la constitution. Depuis le début de la contestation, près de trente personnes sont mortes. Le Président de la République soutient que son rôle est de maintenir la paix et la tranquillité dans le pays et non pas de tomber dans le jeu de ceux qui veulent semer la violence.

« Notre rôle c’est de maintenir la paix et la tranquillité dans le pays et de ne pas tomber dans leur jeu », a-t-il lancé.

Bah Boubacar Loudah

Pour Africaguinee.com

