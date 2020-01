Manifestations du FNDC : ce qui prévaut à Conakry en fin de matinée…

CONAKRY-Le front national pour la défense de la Constitution appelle les guinéens à de nouvelles manifestations ce mardi 28 janvier 2020 sur toute l’étendue du territoire pour marquer leur opposition au projet de nouvelle Constitution. Nos constats en fin de matinée dans la capitale Conakry.

La situation est généralement calme dans la capitale en cette fin de matinée. Mais les activités commerciales et le transport restent considérablement perturbés.

Sur la route Kipé-Hamdallaye, la circulation est un peu fluide. Des Taxis motos, et quelques Taxis travaillent. Si les magasins et boutiques sont restés fermés, les étalagistes quant à eux sont un peu partout sur le long de la route. Seulement deux pick-up des forces de l'ordre sont visibles au carrefour du Centre Émetteur et deux autres sur le carrefour Transit. Pour l'instant aucun incident n'a été enregistré sur ce tronçon.

A 8h 50, l’ambiance de ce mardi 28 janvier 2020 sur le tronçon Lambanyi-Sonfonia-Kaporo est morose. Les grands magasins et boutiques sont fermés alors que taximotos et véhicules s'entremêlent pour héler les rares passants qui s'y aventurent.

Sur l’autoroute le Prince, la circulation est quasi-inexistante sur le tronçon Cosa Bambéto. Un important dispositif sécuritaire est visible tout au long de la route. Au carrefour Cosa, un journaliste d’Africaguinee.com a constaté un camion de la police anti-émeute.

Un peu plus en bas en allant vers petit Simbaya, un dispositif mixte est présent sur les lieux alors que les citoyens vaquent à leurs affaires. Mais les grands magasins et boutiques sont fermés. Au moment où nous quittions les lieux peu avant 10 heures, il n’y avait aucun incident alors que la nuit un jeune de 19 ans a été tué dans le quartier.

Africaguinee.com