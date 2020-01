Les leaders religieux à Alpha Condé :"On vous recommande de repousser les législatives"

CONAKRY-Alors que la campagne électorale est lancée, les leaders religieux musulmans et chrétiens viennent de demander au Président de la république de repousser à une date ultérieure les élections législatives, le temps nécessaire pour garantir des élections libres, transparentes.

« Les leaders religieux musulmans et chrétiens recommandent au chef de l’Etat, président de la République garant de la paix et de la quiétude sociale d’user des pouvoirs que lui confèrent son statut de Père de la Nation et de ses prérogatives constitutionnelles de repousser à une date ultérieure les élections législatives, le temps nécessaire pour garantir des élections libres, transparentes », a lancé monseigneur Vincent Koulibaly, l’archevêque de Conakry dans une déclaration qu’il a lu au nom des leaders religieux musulmans et chrétiens.

La Guinée traverse une crise politique née de la volonté du président de la République de changer la Constitution. Le bras de fer a déjà fait plus de trente morts. Les leaders religieux invitent les guinéens à comprendre que cette crise n’est pas ethnique mais politique. Ils mettent en garde ceux tirent sur la fibre ethnique pour diviser les guinéens.

« Il est très important voire capitale de comprendre que cette crise n’est pas ethnique elle est politique et doit le rester. N’acceptons pas qu’elle soit transformée en crise ethnique. Les leaders religieux musulmans et chrétiens vous appellent à la vigilance, à la sérénité afin de ne pas tomber dans et piège de ceux et celles qui utilisent la fibre ethnique pour tenter de nous diviser. Nous les voyons, nous les écoutons et nous leur disons : qu’ils s’attendent à la colère d’Allah (…). Nous disons à tous les acteurs sociopolitiques qu’ils doivent mettre la Guinée au-dessus de tout », a indiqué l’archevêque de Conakry.

