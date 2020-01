Inauguration de l’Agence Nationale d’Inclusion Économique et Sociale (ANIES)

Le Président de la République, Son Excellence Professeur Alpha Condé, va procéder, mercredi 29 janvier 2020, à l’inauguration du siège de l’Agence nationale d’inclusion économique et sociale (ANIES), sis à Cameroun, en face de la station Total, commune de Dixinn.

Auparavant, le même jour, le chef de l’État effectuera le lancement du processus d’identification des futurs bénéficiaires des programmes de l’ANIES, c’est-à-dire les Guinéens en situation de pauvreté et de vulnérabilité. Dans ce cadre, il assistera à une simulation de collecte de données économiques et sociales réalisée par un agent enquêteur de l’Institut national de la statistique (INS).

Le Président Alpha Condé sera accompagné du Premier ministre, Ibrahima Kassory Fofana, de membres du gouvernement et des partenaires techniques et financiers de l’ANIES.

Á propos de l’ANIES

L’Agence nationale d’inclusion économique et sociale (ANIES) a été créée en janvier 2019. Elle a pour objectif de contribuer à la réduction de la pauvreté en Guinée et de partager la prospérité économique.

La phase pilote (novembre 2019-février 2020) de la mise en œuvre des programmes de l’ANIES, concerne neuf préfectures (Gaoual, Forécariah, Beyla, Dabola, Kérouané, Mamou, Tougué, Kouroussa, Kindia et la zone spéciale de Conakry). Elle devrait aboutir à l’inclusion de 400 000 Guinéens vivant en situation d’extrême pauvreté.

La deuxième phase va concerner les populations des préfectures non prises en compte dans la première phase. A terme, d’ici à 2025, environ six (6) millions de Guinéens devraient être concernés par les programmes de l’ANIES.

Les programmes de l’ANIES sont de deux ordres : il y a, d’une part, les politiques «classiques» d’inclusion économique et sociale (transferts monétaires, travaux à Haute Intensité de Main d’œuvre, inclusion financière) et, d’autre part, les politiques dites d’inclusion productive (énergie, agriculture et entreprenariat).

Contact Médias

Saran Camara : +224 628 48 98 86 / +224 664 85 85 81 contact@anies.gov.gn