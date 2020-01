Crime à Cosa: son corps "refoulé" dans les morgues, Moussa Barry a été inhumé

CONAKRY-Tué par balle la nuit dernière à Cosa, le jeune Mamadou Moussa Barry a été inhumé cet après-midi en banlieue de Conakry. Sa dépouille a été trainée toute la matinée dans les morgues de différents hôpitaux de Conakry. D’abord à Sino-guinéen ensuite à Ignace Deen, partout le corps de ce jeune forgeron de profession âgé de 19 ans n’aurait pas été accepté, selon ses proches. Les parents de la victime qui n’ont pu obtenir l’autorisation de garder la dépouille dans les différentes morgues des hôpitaux publics de Conakry, se sont vus obligés de précipiter son inhumation, a appris Africaguinee.com.

« Le matin quand on nous informé qu’on a tiré sur lui, aussitôt nous sommes allés pour vérifier. On a effectivement constaté que c’était lui. J’étais sous le choc, mais un témoin m’a confié que ce sont des gendarmes qui l’ont battu avant de l’abattre. Ils ont tiré sur lui à bout portant dans l’abdomen. Sur place, un monsieur qui était dans le programme du FNDC nous a conseillé d’envoyer le corps à l’hôpital Sino-guinéen. Quand nous sommes arrivés, on a régler toutes les formalités pour qu’ils reçoivent le corps. Mais on nous a demandé s’il s’agissait du jeune qui a été tué par balle, nous avons répondu par l’affirmative. Ils ont retiré les papiers avant de nous recommander d’aller à Ignace Deen (…)

Quand nous sommes arrivés, la personne qui nous a accompagné s’est présenté à un responsable. Ce dernier nous a demandé s’il s’agissait de ce corps, nous avons dit oui. Il nous dit qu’il ne pouvait pas recevoir le corps sans l’autorisation de l’autorité. De 6 heures à 11heures, on courait entre les hôpitaux avec la dépouille. C’est ainsi que nous avons décidé de retourner avec le corps chez nous », explique un proche de la victime.

Après l’enterrement de cette nouvelle victime, des échauffourées ont éclaté à Cosa. Des tirs résonnent dans le quartier.

A suivre…

Africaguinee.com