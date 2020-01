18ème sur la liste Nationale du RPG ARC-EN-CIEL, qui est Sory SOW ?

Pour les législatives prévues le 16 février prochain, le RPG Arc-en-ciel a misé sur la crème. Le parti au pouvoir a misé sur ses valeurs sûres en termes de ressources humaines.

Sory Sow, l’un des candidats sur la liste nationale du RPG Arc-en-ciel est certainement l’une des révélations de ces élections législatives. Connu pour son engagement et sa loyauté, Sory Sow est ce brillant cadre qui a fait ses premiers pas en politique aux côtés de Dr Ibrahima Kassory Fofana.

Né le 28 mai 1977 à Dabola, Sory Sow est un cadre au parcours scolaire impeccable. Major de sa promotion, il a été directement intégré à la fonction publique après avoir obtenu un Diplôme de Maîtrise Ès Sciences en Aménagement du territoire, avec la mention Excellent. L’ancien vice-président du parti « Guinée Pour Tous » est également titulaire d'un Diplôme universitaire d’études générales (DEUG), d’une Licence en Géographie, d’une Maîtrise en Aménagement du Territoire, d’un Master interdisciplinaire sur la mobilité et le transport, d’un Master international en Gestion de l’environnement de l'université internationale Senghor d'Alexandrie en Égypte, mais également en fin de formation doctorale (Ph.D) sur les questions d’évaluation environnementale appliquée aux industries extractives (sous un encadrement du CERE et l’UQAM).

En plus de ces diplômes classiques, Sory SOW est aussi certifié dans de nombreux domaines dont : un Certificat en Lancement d’entreprise avec le Collège Passerelle de la Commission scolaire de Montréal (Canada) ; un Certificat en assainissement, hygiène et santé environnementale (l’Institut International Francophone); un Certificat en évaluation environnementale sur l’analyse du risque : méthodes, outils et traitement de l’information(SIFEE) ; un Certificat en Entrepreneuriat : la création de projet de l’idée au projet(Senghor Alexandrie, Egypte) ; un Certificat de Formation en ingénierie et scénarisation de cours à distance ; un Certificat en création et gestion d’un cours en ligne (AUF) ; d’un Certificat en communication et présentation ‘’PRESENTER’’ avec la jeune chambre internationale (JCI) et de nombreuses autres Attestations de formation. Sory SOW est aussi ce cadre d’une connaissance très avancée en informatique notamment les logiciels d’application comme : Corel DROW ; ArgicView, Map infos, etc.

Depuis 2005, Sory Sow est enseignant-chercheur. Il a été Directeur du service de la scolarité, avant d’occuper les fonctions de Vice Recteur, de Recteur et de Secrétaire Général depuis 2018.

Sur le plan international, ce candidat numéro 18 sur la liste nationale du RPG Arc-en-ciel est également bien connu. Il a été consultant du cabinet Africa Mining and Environnemental Consulting (SAMEC International), membre du réseau africain des gestionnaires des aires protégés (REFGAP), mais également Président de l’ONG Actions pour le développement durable ; Expert Consultant de l’ONG Actions Mines Guinée ; de OSIWA ; NGRI ; WIN ; Consultant associé à l’évaluation stratégique environnementale et sociale du secteur minier guinéen ( PAGSEM/Banque Mondiale).

Par ailleurs, Sory Sow est aussi une référence sur les questions environnementales et sociales des activités des industries extractives sur les populations riveraines. Il est auteur de nombreuses publications dont un livre publié en 2014 sur l’exploitation minière et le développement durable en Guinée. De nombreux articles sur l’impact du cadre réglementaire sur l’exploitation minière d’un pays, de l’évaluation environnementale stratégique comme outil de planification du secteur minier sont également à son actif.

Sory Sow, un formateur hors paire…

Brillant enseignant, souvent surnommé par ses étudiants « que même Toto doit comprendre avant la fin du cours », Sory SOW intervient dans de nombreuses universités guinéennes. Son combat pour la défense de la vérité, de la justice et de l’égalité sociale a toujours marqué son histoire, Sory SOW a toujours combattu l’injustice. Il est reconnu de tous ses collaborateurs comme étant d’une sincérité exceptionnelle dans toutes ses relations.

Un engagement politique irréprochable…

Sory Sow fait partie de ces cadres guinéens qui ont choisi de faire autrement la politique. Un idéal politique qui transcende les barrières ethniques et autre considérations subjectives. Un engagement politique basé sur des convictions fortes et un amour profond pour son pays.

Ses premiers pas en politique, l’enfant de Dabola les a faits aux côtés de l’actuel Premier Ministre Dr Ibrahima Kassory Fofana qui dirigeait le parti « Guinée Pour Tous ». Sory Sow a gravi tous les échelons au sein de cette formation politique. Il est passé du stade de simple militant à celui de membre du bureau exécutif et de Vice-Président du parti.

Membre du bureau politique national du grand parti RPG Arc-en-ciel depuis la fusion, Sory SOW a très vite imprimé sa marque au sein de cette formation politique à travers son engagement, sa détermination et sa loyauté à l’endroit du Président de la République Pr Alpha CONDE et de son Premier Ministre Dr Ibrahima Kassory FOFANA.

Sa candidature pour le parlement est un signal fort à l’endroit de cette jeunesse compétente et engagée à faire bouger les lignes dans notre pays. En qualité de député, il fera partie de ces parlementaires capables d’analyser en profondeur les différents textes soumis à l’approbation des députés de notre Assemblée nationale. Il constitue un réel espoir pour la jeunesse guinéenne dans son combat pour l’émancipation collective de notre pays.