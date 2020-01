Ibn Chambas: "Ce que j'ai dit à Cellou et à ses collègues de l'opposition...."

CONAKRY- L’envoyé spécial des Nations-Unies a conféré ce lundi avec les acteurs politiques de l’opposition plurielle.

Lors de cette rencontre qui s’est tenue au QG du parti de Cellou Dalein Diallo, Mohamed Ibn Chambass a exhorté l’opposition d’œuvrer pour influencer positivement la sortie de crise.

« La communauté internationale est assez inquiète des tensions politiques, des violences de tous bords, des tueries, des violations et abus des droits et libertés fondamentaux », a lancé le diplomate onusien.

Depuis le début de la crise en octobre dernier 33 personnes ont été tuées selon un décompte macabre du FNDC le mouvement qui pilote la contestation contre le projet de nouvelle constitution.

« Je suis avec préoccupation la situation et je lance un appel à chacune et à chacun pour préserver un climat de paix et de stabilité sans lequel aucun effort de développement n’est possible », a indiqué Ibn Chambass.

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com