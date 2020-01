Troisième mandat: Kassi Brou de la commission de la CEDEAO tranche…

ABUJA-Au cœur d’une controverse liée au troisième mandat depuis hier, le président de la commission de la CEDEAO a brisé le silence. Alors que des propos qui enflamment la toile portant sur la limitation des mandats dans l’espace CEDEAO, lui sont attribués, Jean Claude Kassi Brou, le président de la commission a réagi ce dimanche 26 janvier 2020 dans un communiqué.

« Depuis quelques heures, circule sur les réseaux sociaux, un message attribué au Président de la Commission de la CEDEAO, portant sur le nombre de mandats présidentiels dans les États membres de la CEDEAO.

La Direction de la Communication de la Commission de la CEDEAO voudrait par ce canal, apporter un DÉMENTI FORMEL ET CATÉGORIQUE à ces propos qui sont attribués à Son Excellence Monsieur Jean Claude Kassi BROU.

Le Président de la Commission de la CEDEAO décline toute paternité de ces propos qui lui sont attribués. En aucun moment, il n’a été auteur de ces propos ni participé à une réunion, cette semaine à Abidjan.

La Commission de la CEDEAO informe l’opinion publique qu’elle prendra toutes les dispositions nécessaires pour rechercher et traduire devant les juridictions compétentes, les auteurs de cette diffamation et de cette intoxication via les réseaux sociaux », précise la note parvenue à notre rédaction.

La limitation des mandats est un sujet sensible en Afrique de l’Ouest. Contrairement à Mahamadou Issoufou, Muhammadou Buhari qui ont officiellement déclaré qu’ils ne brigueront pas de troisième mandat, Alpha Condé, Alassane Ouattara tous arrivés au pouvoir en 2010 et dont les mandats se terminent en 2020 entretiennent le flou sur leur avenir à la tête de leurs Etats. En Guinée, la contestation contre un éventuel troisième mandat d’Alpha Condé a fait près de 30 morts.

Africaguinee.com