Mamou: le ministre Bantama Sow fait un don à la mairie

MAMOU-Le ministre guinéen des Sports et candidat uninominal du RPG arc-en-ciel aux élections législatives à Mamou, Sanoussi Bantma Sow a fait un don de 200 poubelles à la commune urbaine de cette préfecture.

La cérémonie de remise a eu lieu ce samedi 25 janvier à la commune urbaine de Mamou, a-t-on constaté. Dans son discours de circonstance, Elhadj Ahmed Tidiane Diallo, le maire a remercié le donateur avant de solliciter aussi un camion poubelle auprès de toutes les bonnes volontés chez les fils résidants ou ressortissants de Mamou.

« Au nom de la population de Mamou, nous remercions le donateur, M. Sanoussy Bantama Sow pour avoir pensé à la propreté de la ville de Mamou. On dit que Mamou est la ville la plus propre de la Guinée. Nous nous disons que c’est insuffisant. Nous voulons que Mamou soit encore plus propre. En octobre 2018, lorsqu’on nous installait ici on n’avait que 100 poubelles. Peu de temps après notre installation, les fils de Mamou résidant en Angola nous ont envoyé 200 poubelles. Dieu merci cet autre fils de Mamou nous a envoyé 200 poubelles jusqu’ici. On est très content. On demande encore à tous les ressortissants de Mamou de l’extérieur ou d’ici, qu’ils soient opérateurs économiques ou cadres de l’Etat, de nous aider encore. On a deux camions ici qui sont en état piteux. Le camion vidangeur aussi, tous les jours c’est des pannes. On a besoin de vous dire encore de plaider pour qu’ils nous aident à avoir un camion transporteur d’ordures et un camion de vidange des latrines. Les latrines remplies là sont des sources de transmission du palu ou autres maladies. Le conseil vous demande cela. Nous sommes contents de ce don », a lancé le maire Elhadj Ahmed Tidiane Diallo.

Pour sa part, M. Barry Mamadou Saitiyou représentant le ministre Bantama Sow à cette cérémonie a déclaré que le donateur a pour objectif d’accompagner la préfecture de Mamou pour son développement.

« Depuis 2010, le ministre est en train de façon régulière d’accompagner la préfecture de Mamou en tenant compte de ses moyens et de ses relations. Soucieux de la santé de la population d’ici, il s’est donné comme tache de les accompagner dans le cadre de la propreté. C’est dans ce cadre qu’il nous a mandatés, sa femme ainsi que d’autres membres de la famille et moi, pour mettre à la disposition de la commune pour servir l’ensemble de la population de Mamou », déclaré le représentant du ministre des sports.

Il a promis de transmettre le message de la mairie à qui de droit. « Le message que le maire nous a confié sera transmis au ministre. Mais il faut rappeler qu’il y a même pas deux semaines, il y avait un camion en panne ici, le ministre s’est donné le devoir de le réparer à ses propres frais. Ce n’est pas que lui seul, il a les moyens de satisfaire tout cela, mais il y a deux choses : La volonté et les relations. Il fera le maximum de lui-même pour que ce qui est à ses moyens qu’il le fasse et si ça nécessite des implications, il passera par ses relations », a promis M. Barry Mamdou Saitiyou.

Cette cérémonie s’est déroulée devant plusieurs responsables, sages et citoyens de Mamou.

Habib Samaké

Correspondant régional d’Africaguinee.com

A Mamou