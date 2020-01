Aboubacar Soumah durcit le ton : ‘’Il faut que demain lundi soit plus chaud…’’

CONAKRY-Face au Gouvernement qui ne veut rien céder face aux revendications des enseignants, le secrétaire général du SLECG invite les enseignants à la mobilisation. L’annonce a été faite ce samedi 25 janvier 2020 lors de l’Assemblée Générale hebdomadaire du SLECG. Aboubacar Soumah demande aux enseignants non seulement de rester à la maison mais aussi d’arrêter de donner les cours dans les écoles privées.

Conscient de la situation actuelle des guinéens, le secrétaire général du syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée invite ses camarades enseignants de trouver la dépense autrement que de se cacher pour donner des cours dans les écoles privées. Plus loin, il les exhorte d’accepter la souffrance d’aujourd’hui pour être heureux demain.

« Chers camarades, continuons la grève, la grève doit continuer. Le lundi 27 janvier 2020, il faut que ce soit plus chaud que le lundi passé. Personne ne doit aller à l’école, restons à la maison. Et les enseignants qui vont dans les écoles privées pour donner les cours arrêter cela parce que tant que les écoles privées fonctionnent l’impact de la grève ne peut se ressentir parce que ceux n’ont pas la possibilité d’envoyer leurs enfants à l’étranger ont leurs enfants dans les écoles privées donc que les écoles publiques soient fermées ou pas ce n’est pas leur problème. Essayez de trouver la dépense autrement, je sais que nous sommes en train de souffrir mais acceptons de nous débrouiller autrement, abandonnons les écoles privées, restons à la maison, acceptons de souffrir aujourd’hui pour être heureux demain », a lancé Aboubacar Soumah tout en donnant les coulisses de la vague d’arrestation des enseignants ce dernier temps à Conakry.

« Nos camarades qui ont été arrêtés récemment, le Gouvernement avait tenté de les corrompre en leur proposant 300 millions et une voiture chacun. Ils ont une liste d’un certain nombre d’enseignants membre du bureau exécutif du SLECG très efficaces qui sont sur le terrain, l’intéressé est venu de la présidence et il s’est rendu chez notre camarade Yansané, il lui a fait la proposition, (…). Pour convaincre nos camarades ce jour-là, l’intéressé a dit je vais appeler la présidence et il a fait tout en mettant l’appel sur haut-parleur et il a dit le matin vous venez je vais vous montrer les voitures mais à condition que vous abandonniez Aboubacar Soumah et vous acceptiez la promesse du Gouvernement sur les 450 mille. Après, comme ils n’ont pas pu les convaincre, ils ont monté cette stratégie pour les arrêter. Donc l’arrestation était déjà programmée. Pour preuve, lorsque nos camarades ont été arrêtés au lycée Bonfi, l’inspecteur du travail Alya Camara m’a appelé pour me demander est-ce que Mansa fait partie ? Avant même l’arrestation de Mansa et le secrétaire général adjoint Portos, Pr Bano a appelé Sall pour lui demander de lui expliquer les circonstances de son arrestation au moment où les intéressés n’étaient pas encore arrêtés. Ça veut dire que leur arrestation était déjà programmé », a révélé Secrétaire général du SLECG.

