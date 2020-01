Guinée : face à l’instabilité, Alpha Condé se tourne vers les religieux…

CONAKRY-En quête de stabilité dans son pays, Alpha Condé qui fait face à une contestation depuis le dernier trimestre de l’an passé, se tourne vers les religieux et les coordinations régionales.

Le chef de l’Etat vient de donner des instructions à son gouvernement d’organiser des rencontres avec les responsables des confessions religieuses et les quatre coordinations régionales du pays.

Ces rencontres ont pour objectif de débattre des troubles que connait le pays et convenir ensemble des mesures et dispositions susceptibles de ramener le calme et l’entente entre les Guinéens.

La Guinée est plongée dans une crise préoccupante à cause du projet controversé de la nouvelle constitution. Depuis le début de la contestation, près de trente personnes ont été tuées. L’opposition appelle à de nouvelles manifestations la semaine prochaine.

Cette instruction du président Alpha Condé intervient alors qu’Elhadj Mamadou Saliou Camara et Monseigneur Vincent Koulibaly ont entamé des rencontres avec les coordinations et d’autres organisations de la société civile.

A suivre…

